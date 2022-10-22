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Сегодня, 21:15

Букмекеры оценили шансы Овечкина забросить третью шайбу в сезоне в матче «Кингз»

Евгений Коростелев
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Александр Овечкин.
Фото Getty Images

23 октября в очередном матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» сразится с «Лос-Анджелес Кингз». Игра начнется в 02.00 по московскому времени на «Кэпитал Уан-арене». В России встречи НХЛ не транслируются.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ читают, что у «Вашингтона» намного больше шансов на победу. Взять ее в основное время можно за 2.16, что приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.30 (20%), успех «Лос-Анджелеса» — за 2.90 (34%).

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае их победы принесет выплату в 2900 рублей, чистая прибыль составит 1900 рублей.

Также вы можете выбрать из вариантов для ставки на количество заброшенных шайб:

  • тотал больше 5.5 гола идет за 1.65, ТМ 5.5 — за 2.30;

  • ТБ 6.5 — за 2.20, ТМ 6.5 — за 1.67.

Чуть ли не главный вопрос встречи: забросит ли Александр Овечкин свой третий гол в сезоне и 783 в заокеанской карьере? На точный бросок лидера «Кэпиталз» можно поставить за 1.90. На то, что этого не случится, — за 1.80.

Дубль Александра Великого идет за 2.55. Можете также выбрать конкретный период, когда отличится форвард: в первом периоде (4.30), во втором (3.80) или третьем (3.90).

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Интересный вариант «Овечкин забьет и «Вашингтон» не проиграет» оценен в 2.55, «Овечкин забьет и «Вашингтон» выиграет» — в 3.20.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
4
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
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