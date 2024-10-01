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Сегодня, 22:15

Глава PARI Дмитрий Сергеев предложил развивать предсказательные модели поведения для предотвращения лудомании

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Дмитрий Сергеев.
Дмитрий Сергеев.
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1 октября управляющий партнер букмекерской компании PARI Дмитрий Сергеев на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» рассказал, почему букмекеры борются с лудоманией, какого прогресса удалось добиться за год и какие шаги помогут сделать эту работу более эффективной.

«В интересах букмекеров делать рынок более цивилизованным и экологичным, в том числе уделять внимание вопросам зависимости от азартных игр. Если масштабы проблемы станут такими, что тема лудомании захватит информационное пространство, государство может задуматься о шагах по жесткому регулированию сегмента, которые могли бы отразиться на нашем бизнесе.

Дмитрий Сергеев.

Год назад я выступал на форуме и показывал наброски проекта по борьбе с лудоманией. Сегодня я вижу, что мы как индустрия сильно продвинулись вперед. Хочу поблагодарить коллег из ЦУПИС и ЕРАИ за те инициативы, которые уже внедрены и показывают результаты. Следующий шаг — интеграции на сайты букмекерских компаний разработок центра по самоограничению пользователей с зависимостью.

Также нам стоит начать работать над предиктивной моделью по предотвращению лудомании. Поведение всех игроков с зависимостью имеет похожие паттерны, которые можно проследить. На основании этих данных склонных к зависимости игроков превентивно ограничивать: вводить лимит по объему депозитов, количеству или частотности ставок в течение дня".

Отвечая на вопросы участников форума, Дмитрий Сергеев еще раз подчеркнул, что лудомания — это болезнь. Значит, ее необходимо лечить. Также спикер выразил надежду, что в следующем году к сессии про инициативы в области борьбы с игровой зависимостью присоединятся представители Министерства здравоохранения.

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1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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Факел – Динамо Мх
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Локомотив – Кр. Советов
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Динамо Мх

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