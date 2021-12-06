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Героическая ничья «Ростова» с «Зенитом» принесла клиенту букмекера 1 334 000 рублей

13:30
Максим Осипенко. Фото ФК «Ростов»
Максим Осипенко. Фото ФК «Ростов»
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3 декабря 2021 года «Ростов» — официальный партнер букмекерской компании БЕТСИТИ — сыграл вничью с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 2:2.

Один из игроков букмекерской компании БЕТСИТИ поставил 290 000 рублей на то, что «Ростов» не проиграет «Зениту» с коэффициентом 4.60. Его устраивали ничья или победа желто-синих.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:2
Ростов
Голы
Полоз, 11 (0:1), Комличенко, 25 (0:2), Клаудиньо, 31 (1:2), Клаудиньо, 69 (2:2)
Зенит
Кержаков Чистяков (Ловрен, 37 ) Дуглас Сантос Караваев Ракицкий Вендел Клаудиньо Кузяев (Мостовой, 79 ) Ерохин (Барриос, 46 ) Малком (Азмун, 46 ) Дзюба (Сутормин, 84 )
Ростов
Песьяков Терентьев (Лангович, 70) Калинин Баштуш Осипенко Мелехин (Сухомлинов, 83) Альмквист Глебов Байрамян Полоз (Фольмер, 79) Комличенко (Соу, 70)
Предупреждения
Чистяков 9, Ракицкий 27, Ерохин 42, Клаудиньо 78, Сутормин 86  -  Глебов 29, Комличенко 54, Терентьев 60, Калинин 61, Мелехин 80
Судьи
Матюнин (Москва) Мосякин (Москва) Воронцов (Ярославль)
ВАР
Турбин (Дмитров) Курочкина Богданов (Верея)
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«Ростов» взял мощное начало. На 11-й минуте Полоз открыл счет точным ударом с пенальти, а на 25-й Комличенко фантастическим «выстрелом» удвоил преимущество гостей. «Зенит» оказался в сложном положении, но сумел уйти от поражения.

Помог дубль Клаудиньо. На 31-й минуте бразильский полузащитник пробил точно в «девятку» из пределов штрафной площади соперника, а на 69-й реализовал пенальти. В оставшееся время моменты были у обоих ворот, но счет больше не изменился.

Встреча завершилась со счетом 2:2. После финального свистка игрок БЕТСИТИ получил на выплату 1 334 000 рублей, а чистая прибыль составила 1 044 000 рублей.

Другой счастливчик спустя десять минут после начала встречи поставил 20 000 рублей с коэффициентом 6.60 на то, что «Ростов» забьет больше одного мяча. Он получил 132 000 рублей на выплату, а чистая прибыль составила 112 000 рублей.

После второго гола «Ростова» еще один игрок БЕТСИТИ поставил 50 000 рублей в лайве на то, что в матче будет больше одного пенальти с коэффициентом 4.18. На выплату он получил 209 000 рублей, а чистая прибыль составила 159 000 рублей.

Сложно не отметить ставку еще одного героя — 30 000 рублей с коэффициентом 4.10 на тотал голов больше 2.5 в 1-м тайме. Он получил на выплату 123 000 рублей, а чистая прибыль составила 93 000 рублей.

В БЕТСИТИ вы можете выиграть с одной ставки до 10 000 000 рублей чистой прибыли — попробуйте прямо сейчас!

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Егор Сергеев все материалы автора
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 17-й тур, расписание и результаты матчей: «Зенит» — «Ростов», «Сочи» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры