Героическая ничья «Ростова» с «Зенитом» принесла клиенту букмекера 1 334 000 рублей

3 декабря 2021 года «Ростов» — официальный партнер букмекерской компании БЕТСИТИ — сыграл вничью с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 2:2.

Один из игроков букмекерской компании БЕТСИТИ поставил 290 000 рублей на то, что «Ростов» не проиграет «Зениту» с коэффициентом 4.60. Его устраивали ничья или победа желто-синих.

«Ростов» взял мощное начало. На 11-й минуте Полоз открыл счет точным ударом с пенальти, а на 25-й Комличенко фантастическим «выстрелом» удвоил преимущество гостей. «Зенит» оказался в сложном положении, но сумел уйти от поражения.

Помог дубль Клаудиньо. На 31-й минуте бразильский полузащитник пробил точно в «девятку» из пределов штрафной площади соперника, а на 69-й реализовал пенальти. В оставшееся время моменты были у обоих ворот, но счет больше не изменился.

Встреча завершилась со счетом 2:2. После финального свистка игрок БЕТСИТИ получил на выплату 1 334 000 рублей, а чистая прибыль составила 1 044 000 рублей.

Другой счастливчик спустя десять минут после начала встречи поставил 20 000 рублей с коэффициентом 6.60 на то, что «Ростов» забьет больше одного мяча. Он получил 132 000 рублей на выплату, а чистая прибыль составила 112 000 рублей.

После второго гола «Ростова» еще один игрок БЕТСИТИ поставил 50 000 рублей в лайве на то, что в матче будет больше одного пенальти с коэффициентом 4.18. На выплату он получил 209 000 рублей, а чистая прибыль составила 159 000 рублей.

Сложно не отметить ставку еще одного героя — 30 000 рублей с коэффициентом 4.10 на тотал голов больше 2.5 в 1-м тайме. Он получил на выплату 123 000 рублей, а чистая прибыль составила 93 000 рублей.

В БЕТСИТИ вы можете выиграть с одной ставки до 10 000 000 рублей чистой прибыли — попробуйте прямо сейчас!