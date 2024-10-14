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Германия — Нидерланды: для Нагучева фаворит пары очевиден

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Юлиан Нагельсманн и Антонио Рюдигер.
Фото Getty Images

14 октября в 21.45 по московскому времени Германия и Нидерланды сыграют в четвертом туре группового этапа Лиги наций. Прогноз на игру, которая пройдет в Мюнхене, дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.

Лига наций A. Группа 3
14 окт, 21:45. Allianz Arena (Мюнхен)
Германия
Нидерланды

В какой форме Германия

Германия — лидер группы с семью очками в копилке. Немцы начали турнир с домашнего разгрома Венгрии (5:0), затем разошлись миром в гостях с Нидерландами (2:2) и добились победы на выезде над Боснией и Герцеговиной (2:1). Больше всех забивает Дениз Ундав из «Штутгарта» (3), больше всех ассистируют Джамал Мусиала из «Баварии» и Флориан Вирц из «Байера» (по 3). После завершения карьеры в сборной Мануэля Нойера и травмы Марка-Андре тер Штегена основным вратарем стал Александр Нюбель из «Штутгарта».

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Три месяца назад подопечные Юлиана Нагельсманна не сумели взять домашний чемпионат Европы, поэтому сейчас максимально настроены на то, чтобы порадовать болельщиков хотя бы каким-то трофеем. В минувшую пятницу немцы скромно по счету, но уверенно по игре разобрались в гостях с боснийцами. В протоколе оказались только два гола Германии, но Ундав и Ко отличились пять раз, правда, трижды — из офсайда. В целом Нагельсманн может быть доволен.

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В какой форме Нидерланды

Голландцы, как и немцы, не проиграли ни одного матча в турнире, однако имеют в активе на два очка меньше. Стартовав с домашнего разгрома Боснии и Герцеговины (5:2), затем подопечные Рональда Кумана разошлись миром с Германией (2:2) и Венгрией (1:1). Сохранить ворота в неприкосновенности не удается уже на протяжении пяти матчей подряд. Тяжело это будет сделать и в предстоящей встрече, потому что Нидерланды не смогут рассчитывать на своего капитана Вирджила ван Дейка. В минувшую пятницу центральный защитник «Ливерпуля» получил две желтые карточки во встрече с венграми и теперь будет отбывать дисквалификацию.

Удаление ван Дейка произошло на 79-й минуте при счете 0:1, но голландцы усилиями Дензела Думфриса из «Интера» успели отыграться в меньшинстве. Примечательно, что соперник за весь матч нанес всего один удар в створ ворот, который и оказался результативным. Лучшим в Нидерландах по системе «гол + пас» является Тиджани Рейндерс из «Милана» (2+1).

Дениз Ундав с&nbsp;партнерами по&nbsp;сборной Германии. В сентябре Германия и Нидерланды выдали яркое шоу. В Мюнхене команды повторят

Германия — Нидерланды: статистика личных встреч

У Германии серия из трех матчей без поражений от Нидерландов (1:1, 2:1, 2:2). Ставка на тотал больше 2.5 гола прошла в 6 из 7 предыдущих очных встреч команд.

Прогноз Романа Нагучева на матч Германия — Нидерланды 14 октября

«В матче Германия — Нидерланды для меня очевиден фаворит. Немцы и стабильнее, и результативнее. Голландцы после случившегося в Венгрии заставили сомневаться, насколько эта команда сейчас действительно сильна. Да, удалось спасти ничью, но в понедельник соперник будет другого уровня.

Футболисты сборной Германии, у которых не задался старт сезона в своих командах, захотят проявить себя в сборной. В последнем матче немцы добились гостевой победы над Боснией и Герцеговиной. Раз получилось там, где всегда сложно всем, то в домашней игре с голландцами Германия будет фаворитом. Предлагаю ставить на победу немцев и тотал больше 2.5 гола".

В букмекерской компании FONBET на победу Германии и тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 2.35.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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18.10 18:00
Акрон – Зенит
 - : -
18.10 20:15
Ахмат – Факел
 - : -
19.10 14:00
Пари НН – Ростов
 - : -
19.10 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
19.10 16:30
Химки – Локомотив
 - : -
19.10 19:00
Динамо Мх – ЦСКА
 - : -
20.10 16:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
20.10 19:00
Рубин – Динамо
 - : -
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