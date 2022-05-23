23 мая 2022 года станет известно, вернется ли «Гамбург» в чемпионат Германии. В первой игре двухматчевого противостояния с «Гертой» горожане победили 1:0. Ответная встреча состоится на «Фолькспаркштадион» и начнется в 21.30 по московскому времени. В прямом эфире в 21.25 мск ее покажет телеканал «Матч! Футбол 3».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Гамбург» фаворитом — на победу команды Тима Вальтера можно поставить с коэффициентом 2.18, это примерно 46% вероятности. На успех гостей в основное время доступна котировка 3.40 (29%), на ничью — 3.50 (25%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет 3400 рублей и 2400 рублей чистой прибыли.

Выход «Гамбурга» в бундеслигу оценен коэффициентом 1.21 (82%). На то, что в высшей лиге останется «Герта», можно поставить за 4.70 (18%).

Команды вряд ли устроят перестрелку с большим количеством забитых мячей: на тотал больше 2.5 гола котировка — 1.98, на ТМ 2.5 — 1.88.

«Обе забьют» идет за 1.81, обратный исход — за 2.00.

Самый вероятный автор забитого мяча — нападающий «Гамбурга» Роберт Глатцель, на точный удар которого можно поставить за 2.80. У «Герты» гола стоит ждать от Исхака Бельфодила (3.55).

Пенальти в основное время можно взять за 2.95, удаление — за 4.50.

6.40 — таким коэффициентом оценивается ничья 1:1, самый реальный точный счет.

Прогноз и ставка на матч «Гамбург» — «Герта»

«Гамбург» владел неоспоримым преимуществом в первом матче и закономерно победил. Во второй встрече «динозавры» еще раз подтвердят статус, потому что «Герта» совсем развалилась и уже не представляет боеспособный коллектив. Во второй половине сезона берлинцы не проиграли всего несколько матчей еще более слабым командам.

Рекомендуемая ставка: победа «Гамбурга» за 2.18.