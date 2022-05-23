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«Гамбург» — «Герта»: прогноз на стыковой матч бундеслиги 23 мая 2022 года

Прогноз на стыковой матч бундеслиги «Гамбург» — «Герта» 23 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Гамбург».
Фото Global Look Press

23 мая 2022 года станет известно, вернется ли «Гамбург» в чемпионат Германии. В первой игре двухматчевого противостояния с «Гертой» горожане победили 1:0. Ответная встреча состоится на «Фолькспаркштадион» и начнется в 21.30 по московскому времени. В прямом эфире в 21.25 мск ее покажет телеканал «Матч! Футбол 3».

Германия. Стыковые матчи. Переходные матчи
23 мая, 21:30. Volksparkstadion (Гамбург)
Гамбург
Герта

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Гамбург» фаворитом — на победу команды Тима Вальтера можно поставить с коэффициентом 2.18, это примерно 46% вероятности. На успех гостей в основное время доступна котировка 3.40 (29%), на ничью — 3.50 (25%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет 3400 рублей и 2400 рублей чистой прибыли.

Выход «Гамбурга» в бундеслигу оценен коэффициентом 1.21 (82%). На то, что в высшей лиге останется «Герта», можно поставить за 4.70 (18%).

Команды вряд ли устроят перестрелку с большим количеством забитых мячей: на тотал больше 2.5 гола котировка — 1.98, на ТМ 2.5 — 1.88.

«Обе забьют» идет за 1.81, обратный исход — за 2.00.

Самый вероятный автор забитого мяча — нападающий «Гамбурга» Роберт Глатцель, на точный удар которого можно поставить за 2.80. У «Герты» гола стоит ждать от Исхака Бельфодила (3.55).

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Пенальти в основное время можно взять за 2.95, удаление — за 4.50.

6.40 — таким коэффициентом оценивается ничья 1:1, самый реальный точный счет.

Прогноз и ставка на матч «Гамбург» — «Герта»

«Гамбург» владел неоспоримым преимуществом в первом матче и закономерно победил. Во второй встрече «динозавры» еще раз подтвердят статус, потому что «Герта» совсем развалилась и уже не представляет боеспособный коллектив. Во второй половине сезона берлинцы не проиграли всего несколько матчей еще более слабым командам.

Рекомендуемая ставка: победа «Гамбурга» за 2.18.

Футбол
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ФК Гамбург
ФК Герта
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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