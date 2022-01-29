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Сегодня, 11:15

Гамбия — Камерун: прогноз и ставки на матч 1/4 Кубка Африки 29 января 2022 года

Прогноз на матч 1/4 финала Кубка Африки по футболу Гамбия — Камерун
Егор Сергеев
Фанаты сборной Камеруна.
Фото Reuters

29 января в рамках 1/4 финала Кубка Африки между собой сыграют команды Гамбии и Камеруна. Встреча пройдет на городском стадионе камерунского города Дуала и начнется в 19.00. Трансляцию смотрите в сервисе Okko.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Камерун. На успех команды можно поставить с котировкой 1.55 — это примерно 62% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.20 (30%), а победа Гамбии есть в линии за 8.90 (8%).

Ф1(+1.5) идет за 1.48, а Ф2(-1.5) за 2.55.

При ставке в 1 000 рублей на победу Гамбии потенциальная выплата составит 8 900 рублей.

Ставку «Гамбия не проиграет» можно взять за 2.36.

Шансы Камеруна забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 4.10.

Уверены, что Гамбия сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 6.40.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу Камеруна. На него можно поставить за 4.30.

· ТМ 1.5 — 2.50;

· обе забьют: нет — 1.43;

· точный счет: 0:0 — 7.00.

Кубок Африки. 1/4 финала
29 янв, 19:00. Japoma (Дуала)
Гамбия
Камерун

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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
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 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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