Футбольный турнир на берегу Байкала: как прошло открытие спортивного пространства «Горизонт»
17 августа в Байкальске, первом российском эко-городе, начала работу спортивная площадка «Горизонт» — новая точка притяжения байкальских спортсменов и болельщиков. Стойкое резиновое покрытие, двухрядная трибуна и яркий дизайн, вдохновленный находками советского конструктивизма и оформлением ярких спортивных пространств со всего мира.
Первый день работы площадка отметила большим турниром среди 13 городских и областных футбольных команд. Участники турнира получили футбольную форму от организаторов мероприятия, а также подарки от магазина спортивной экипировки Sport Joma Kelme и ресторана «Джо-Джо». Победу одержала команда «Домстрой» из Иркутска. Поддержать игроков приехали Хул, MBAYPE и другие игроки из медиакоманды 2DROTS, а также ютуберы «МЯЧ Production» и комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель, которые сняли об открытии «Горизонта» репортажи.
Игры прошли в атмосфере настоящего фестиваля. Музыка, фудкорт, кикер, настольный теннис и розыгрыш футболок с принтами от независимого московского художника Хассана Мустафина по мотивам спортивного соц-арта.
«Горизонт» — один из проектов команды Fonteam, которая поддерживает российский спорт социальными инициативами. В ее составе — звезды футбола Игорь Акинфеев, Сергей Пиняев и Эдамс (2DROTS), чемпионка мира по фигурному катанию Женя Медведева, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин, а также спортивный журналист Карен Адамян.
Осенью 2023 года Fonteam провела масштабный конкурс идей по развитию спортивной среды. Одним из трех победителей стал житель Байкальска Василий Николаенко, который предложил построить в городе оснащенную спортивную площадку — для развития инфраструктура и обмена спортивным опытом.
Открытие «Горизонта» Fonteam посвятила памяти коллеги и легенды спортивной журналистики Василия Уткина. Его знаменитая цитата: «Вы думаете, мы тут в футбол играем? Мы тут жизнь живем» размещена на одном из бортов поля, теперь эти слова будут встречать спортсменов каждую игру.
«Горизонт» — первый проект масштабного развития территории Байкальска, за который отвечает «КБ Стрелка». Рядом с полем появятся площадки для воркаута и баскетбола, а также парковая зона.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
9
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
10
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|3 : 2
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|0 : 1
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|3 : 0
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0