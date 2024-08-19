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Футбольный турнир на берегу Байкала: как прошло открытие спортивного пространства «Горизонт»

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17 августа в Байкальске, первом российском эко-городе, начала работу спортивная площадка «Горизонт» — новая точка притяжения байкальских спортсменов и болельщиков. Стойкое резиновое покрытие, двухрядная трибуна и яркий дизайн, вдохновленный находками советского конструктивизма и оформлением ярких спортивных пространств со всего мира.

Первый день работы площадка отметила большим турниром среди 13 городских и областных футбольных команд. Участники турнира получили футбольную форму от организаторов мероприятия, а также подарки от магазина спортивной экипировки Sport Joma Kelme и ресторана «Джо-Джо». Победу одержала команда «Домстрой» из Иркутска. Поддержать игроков приехали Хул, MBAYPE и другие игроки из медиакоманды 2DROTS, а также ютуберы «МЯЧ Production» и комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель, которые сняли об открытии «Горизонта» репортажи.

Игры прошли в атмосфере настоящего фестиваля. Музыка, фудкорт, кикер, настольный теннис и розыгрыш футболок с принтами от независимого московского художника Хассана Мустафина по мотивам спортивного соц-арта.

«Горизонт» — один из проектов команды Fonteam, которая поддерживает российский спорт социальными инициативами. В ее составе — звезды футбола Игорь Акинфеев, Сергей Пиняев и Эдамс (2DROTS), чемпионка мира по фигурному катанию Женя Медведева, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин, а также спортивный журналист Карен Адамян.

Осенью 2023 года Fonteam провела масштабный конкурс идей по развитию спортивной среды. Одним из трех победителей стал житель Байкальска Василий Николаенко, который предложил построить в городе оснащенную спортивную площадку — для развития инфраструктура и обмена спортивным опытом.

Открытие «Горизонта» Fonteam посвятила памяти коллеги и легенды спортивной журналистики Василия Уткина. Его знаменитая цитата: «Вы думаете, мы тут в футбол играем? Мы тут жизнь живем» размещена на одном из бортов поля, теперь эти слова будут встречать спортсменов каждую игру.

«Горизонт» — первый проект масштабного развития территории Байкальска, за который отвечает «КБ Стрелка». Рядом с полем появятся площадки для воркаута и баскетбола, а также парковая зона.

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«Акрон» — «Рубин»: где смотреть матч РПЛ 19 августа 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
18.08 17:30
Спартак – Факел
 3 : 0
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 2 : 1
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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