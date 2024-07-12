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Сегодня, 19:00

Футбол и баскетбол с 2DROTS и ЦСКА, автограф-сессии с Овечкиным, Кириленко и Чаловым, финал Евро — в FONBASE на VK Fest

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На один уик-энд площадка станет одним из центров спортивного движа в рамках главного музыкального фестиваля страны.

7 июля в «Лужниках» открылось спортивное и культурное поп-ап-пространство FONBASE. До 4 августа здесь будут проходить футбольные и баскетбольные игры, тренировки и спортивные мастер-классы. Поле также превращается в зрительный зал для прямых трансляций ключевых спортивных событий, показов кино от Okko и музыкальных лайвов.

13 и 14 июля в «Лужниках» будут особенно жаркими, ведь в эти дни здесь пройдет крупнейшее музыкальное событие года — VK Fest. FONBASE станет одним из эпицентров спортивной жизни на фестивале.

В субботу днем здесь можно будет принять участие в баскетбольном турнире и выполнении специальных заданий у кольца вместе с 2DROTS, а вечером встретиться с легендарными Александром Овечкиным и Андреем Кириленко. Все воскресенье на базе пройдет футбольный турнир при участии 2DROTS, а вечером состоится презентация новой формы ЦСКА на сезон-2024/25, а также автограф-сессия Матвея Лукина и Мойзеса. Весь день на базе будут выставлены Кубок УЕФА и FONBET Кубок России. Уик-энд завершится на высокой ноте просмотром главного футбольного события года — финальной игры чемпионата Европы между командами Испании и Англии.

Доступ на все события на FONBASE в рамках VK Fest не требует регистрации, понадобится только билет на фестиваль.

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Александр Овечкин
Федор Чалов
Баскетбол
Футбол
Прогнозы на спорт
Андрей Кириленко
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
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 - : -
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