Футбол и баскетбол с 2DROTS и ЦСКА, автограф-сессии с Овечкиным, Кириленко и Чаловым, финал Евро — в FONBASE на VK Fest
На один уик-энд площадка станет одним из центров спортивного движа в рамках главного музыкального фестиваля страны.
7 июля в «Лужниках» открылось спортивное и культурное поп-ап-пространство FONBASE. До 4 августа здесь будут проходить футбольные и баскетбольные игры, тренировки и спортивные мастер-классы. Поле также превращается в зрительный зал для прямых трансляций ключевых спортивных событий, показов кино от Okko и музыкальных лайвов.
13 и 14 июля в «Лужниках» будут особенно жаркими, ведь в эти дни здесь пройдет крупнейшее музыкальное событие года — VK Fest. FONBASE станет одним из эпицентров спортивной жизни на фестивале.
В субботу днем здесь можно будет принять участие в баскетбольном турнире и выполнении специальных заданий у кольца вместе с 2DROTS, а вечером встретиться с легендарными Александром Овечкиным и Андреем Кириленко. Все воскресенье на базе пройдет футбольный турнир при участии 2DROTS, а вечером состоится презентация новой формы ЦСКА на сезон-2024/25, а также автограф-сессия Матвея Лукина и Мойзеса. Весь день на базе будут выставлены Кубок УЕФА и FONBET Кубок России. Уик-энд завершится на высокой ноте просмотром главного футбольного события года — финальной игры чемпионата Европы между командами Испании и Англии.
Доступ на все события на FONBASE в рамках VK Fest не требует регистрации, понадобится только билет на фестиваль.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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