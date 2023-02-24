«Фулхэм» — «Вулверхэмптон»: прогноз на матч АПЛ 24 февраля 2023 года
24 февраля в 25-м туре АПЛ «Фулхэм» сыграет против «Вулверхэмптона». Игра пройдет на стадионе «Крэйвен Коттэдж» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России ее покажет сайт Setanta Sports 1. Время начала трансляции — 22.45 мск. Главный арбитр — Майкл Оливер.
Букмекеры видят фаворитом «дачников» — на победу команды Марку Силвы можно поставить за 2.34, это примерно 41% вероятности успеха. Триумф «волков» оценен котировкой 3.20 (30%), ничья идет за 3.40 (29%).
1000 рублей, поставленная на «мирный» исход, в случае успеха принесет 3400 рублей, а чистая прибыль составит 2400 рублей.
Аналитики прогнозируют несколько голов в матче. На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.79, на ТМ 2.5 — за 2.10.
На забитые мячи обеих команд доступна котировка 1.88. Если не верите в такой исход, поставьте на «обе забьют — нет» за 1.92.
«Вулверхэмптон» не проигрывает в пяти из семи выездных матчей в премьер-лиге. Ставка на то, что «волки» не уступят, идет за 1.64.
Семь из 10 побед «дачников» в этом сезоне достигнуты с перевесом в один мяч. Минимальный успех над «волками» предложено оформить за 3.80.
Букмекеры предсказали два-три забитых мяча в матче. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.90.
Три наиболее вероятных исхода встречи:
-
ничья 1:1 — за 6.20;
-
победа «Фулхэма» 1:0 — за 7.00;
-
успех «Вулверхэмптона» 1:0 — за 8.50.
Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Вулверхэмптон» 24 февраля 2023 года
«Фулхэм» борется за место в Лиге чемпионов: команда Марку Силвы идет на шестой строчке, а от четвертой ее отделяют всего четыре очка. «Дачники» набрали неплохой темп: в последних пяти матчах добыли две ничьих и три победы. Причем хозяева отличились в каждой игре и строго сыграли в обороне: в среднем забивали 1.4 мяча за матч, а пропустили — 0.6.
У «Вулверхэмптона» дела идут неважно: 15-е место и три очка от зоны вылета. А еще команда проиграла три из пяти последних матчей, пропуская по 1.2 гола за игру.
Команды осторожно действуют в очных матчах — в семи последних не пробили «верх» по голам. Сейчас команды наверняка также будут аккуратны, а особенно «Вулвз» — их в текущих обстоятельствах, да еще и на выезде, наверняка устроит ничья.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2