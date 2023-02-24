24 февраля в 25-м туре АПЛ «Фулхэм» сыграет против «Вулверхэмптона». Игра пройдет на стадионе «Крэйвен Коттэдж» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России ее покажет сайт Setanta Sports 1. Время начала трансляции — 22.45 мск. Главный арбитр — Майкл Оливер.

Букмекеры видят фаворитом «дачников» — на победу команды Марку Силвы можно поставить за 2.34, это примерно 41% вероятности успеха. Триумф «волков» оценен котировкой 3.20 (30%), ничья идет за 3.40 (29%).

1000 рублей, поставленная на «мирный» исход, в случае успеха принесет 3400 рублей, а чистая прибыль составит 2400 рублей.

Аналитики прогнозируют несколько голов в матче. На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.79, на ТМ 2.5 — за 2.10.

На забитые мячи обеих команд доступна котировка 1.88. Если не верите в такой исход, поставьте на «обе забьют — нет» за 1.92.

«Вулверхэмптон» не проигрывает в пяти из семи выездных матчей в премьер-лиге. Ставка на то, что «волки» не уступят, идет за 1.64.

Семь из 10 побед «дачников» в этом сезоне достигнуты с перевесом в один мяч. Минимальный успех над «волками» предложено оформить за 3.80.

Букмекеры предсказали два-три забитых мяча в матче. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.90.

Три наиболее вероятных исхода встречи:

ничья 1:1 — за 6.20;

победа «Фулхэма» 1:0 — за 7.00;

успех «Вулверхэмптона» 1:0 — за 8.50.

Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Вулверхэмптон» 24 февраля 2023 года

«Фулхэм» борется за место в Лиге чемпионов: команда Марку Силвы идет на шестой строчке, а от четвертой ее отделяют всего четыре очка. «Дачники» набрали неплохой темп: в последних пяти матчах добыли две ничьих и три победы. Причем хозяева отличились в каждой игре и строго сыграли в обороне: в среднем забивали 1.4 мяча за матч, а пропустили — 0.6.

У «Вулверхэмптона» дела идут неважно: 15-е место и три очка от зоны вылета. А еще команда проиграла три из пяти последних матчей, пропуская по 1.2 гола за игру.

Команды осторожно действуют в очных матчах — в семи последних не пробили «верх» по голам. Сейчас команды наверняка также будут аккуратны, а особенно «Вулвз» — их в текущих обстоятельствах, да еще и на выезде, наверняка устроит ничья.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.10.