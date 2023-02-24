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«Фулхэм» — «Вулверхэмптон»: прогноз на матч АПЛ 24 февраля 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «Вулверхэмптон» 24 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Александр Митрович.
Фото Global Look Press

24 февраля в 25-м туре АПЛ «Фулхэм» сыграет против «Вулверхэмптона». Игра пройдет на стадионе «Крэйвен Коттэдж» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России ее покажет сайт Setanta Sports 1. Время начала трансляции — 22.45 мск. Главный арбитр — Майкл Оливер.

Англия. Премьер-лига. 25-й тур
24 февр, 23:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
Вулверхэмптон

Букмекеры видят фаворитом «дачников» — на победу команды Марку Силвы можно поставить за 2.34, это примерно 41% вероятности успеха. Триумф «волков» оценен котировкой 3.20 (30%), ничья идет за 3.40 (29%).

1000 рублей, поставленная на «мирный» исход, в случае успеха принесет 3400 рублей, а чистая прибыль составит 2400 рублей.

Аналитики прогнозируют несколько голов в матче. На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.79, на ТМ 2.5 — за 2.10.

На забитые мячи обеих команд доступна котировка 1.88. Если не верите в такой исход, поставьте на «обе забьют — нет» за 1.92.

«Вулверхэмптон» не проигрывает в пяти из семи выездных матчей в премьер-лиге. Ставка на то, что «волки» не уступят, идет за 1.64.

Семь из 10 побед «дачников» в этом сезоне достигнуты с перевесом в один мяч. Минимальный успех над «волками» предложено оформить за 3.80.

Букмекеры предсказали два-три забитых мяча в матче. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.90.

Три наиболее вероятных исхода встречи:

  • ничья 1:1 — за 6.20;

  • победа «Фулхэма» 1:0 — за 7.00;

  • успех «Вулверхэмптона» 1:0 — за 8.50.

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Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Вулверхэмптон» 24 февраля 2023 года

«Фулхэм» борется за место в Лиге чемпионов: команда Марку Силвы идет на шестой строчке, а от четвертой ее отделяют всего четыре очка. «Дачники» набрали неплохой темп: в последних пяти матчах добыли две ничьих и три победы. Причем хозяева отличились в каждой игре и строго сыграли в обороне: в среднем забивали 1.4 мяча за матч, а пропустили — 0.6.

У «Вулверхэмптона» дела идут неважно: 15-е место и три очка от зоны вылета. А еще команда проиграла три из пяти последних матчей, пропуская по 1.2 гола за игру.

Команды осторожно действуют в очных матчах — в семи последних не пробили «верх» по голам. Сейчас команды наверняка также будут аккуратны, а особенно «Вулвз» — их в текущих обстоятельствах, да еще и на выезде, наверняка устроит ничья.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.10.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Фулхэм
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
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4.03 19:30
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