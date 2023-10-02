«Фулхэм» — «Челси»: Почеттино и компания не уступят в дерби
2 сентября в заключительном матче седьмого тура чемпионата Англии сойдутся клубы из Лондона — «Фулхэм» и «Челси». Встреча пройдет на стадионе «Крэйвен Коттедж» и начнется в 22.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Обслужит поединок арбитр Тим Робинсон.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Челси», на победу которого выставлен коэффициент 2.05. Вероятность этого исхода — примерно 48%. Ничья доступна за 3.53 (28%), успех «Фулхэма» — за 3.78 (24%).
В прошлом сезоне «дачники» очень здорово противостояли синим — в двух матчах набрали четыре очка. На то, что они не уступят в предстоящей игре, котировка — 1.82.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.03, ТМ 2.5 идет за 1.83.
В четырех последних матчах с участием «Челси» не было обмена голами: условие «обе забьют» предложено за 1.85, «обе забьют — нет» — за 1.96.
Эксперты считают, что наилучшие шансы отличиться в этой встрече у нападающего гостей Армандо Броя (2.95). В составе хозяев стоит последить за Карлушем Винисиусом (4.00).
Команда Маурисио Почеттино в сентябре очень блекло выглядела в атаке — забила всего один мяч. ИТМ2 (1.5) можно взять за 1.73, ИТБ2 (1.5) — за 2.12.
Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Челси»
«Челси» на неделе прервал серию из трех матчей без побед, одолев в Кубке лиги «Брайтон» (1:0). Единственный мяч в этой встрече и в сентябре за синих забил Николас Джексон. Таким образом, все четыре игры лондонцев в первой трети осени оказались низовыми.
«Фулхэм» тоже забивает немного — в шести турах оформил пять голов. Несмотря на это, команда под руководством Марку Силвы идет в таблице выше синих, набрав восемь очков против пяти у соперника. И все-таки есть ощущение, что победой над «Брайтоном» «Челси» сбросил с себя невидимые оковы и вот-вот должен реабилитироваться за неудачу на старте сезона. Думаю, ждать от гостей поражения на «Крэйвен Коттедж» не стоит.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 3.5 за 1.69.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|2 : 2
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|3 : 1
|30.09
|14:15
|
Локомотив – Пари НН
|1 : 0
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 2
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|1 : 0
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|2 : 0
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|4 : 0
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|1 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1