«Наполи» начнет защиту чемпионского звания матчем против «Фрозиноне» 19 августа. Игра пройдет на самом маленьком стадионе серии А — «Бенито Стирпе». Стартовый свисток арбитра Маттео Марсенаро прозвучит в 19.30 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» начнут прямую трансляцию в 19.25 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, «Наполи» — однозначный фаворит: поставить на парней Руди Гарсии можно с коэффициентом 1.37, что составляет около 71% вероятности. Выигрыш «канареек» доступен за 8.75 (10%), даже ничья предложена с гораздо меньшей котировкой 5.18 (19%).

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Команды сталкивались друг с другом четыре раза — все матчи остались за «партенопейцами». Более того, «Фрозиноне» лишь раз удалось огорчить соперника. Поставить на первое непоражение «канареек» в противостоянии с «адзурри» можно за 3.24.

Три наиболее ожидаемых экспертами итога поединка отражают огромное превосходство гостей:

• 2:0 — за 6.32;

• 1:0 — за 6.72;

• 3:0 — за 8.50.

Три из четырех встреч клубов до этого закончились разгромными победами неаполитанцев. По мнению аналитиков, предстоящая игра тоже может получиться «верховой»: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.14.

Рынок на забитые мячи от обоих коллективов представили за 2.10, обратный рынок идет за 1.74. Обмен результативными ударами произошел лишь в одном из четырех очных матчей команд — тогда «партенопейцы» все равно крупно победили (5:1).

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