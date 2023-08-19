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Сегодня, 10:15

«Фрозиноне» — «Наполи»: где смотреть матч серии А 19 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Фрозиноне» — «Наполи» 19 августа 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Наполи».
Фото Global Look Press

«Наполи» начнет защиту чемпионского звания матчем против «Фрозиноне» 19 августа. Игра пройдет на самом маленьком стадионе серии А — «Бенито Стирпе». Стартовый свисток арбитра Маттео Марсенаро прозвучит в 19.30 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» начнут прямую трансляцию в 19.25 мск.

Италия. Серия А. 1-й тур
19 авг, 19:30. Stadio Benito Stirpe (Фрозиноне)
Фрозиноне
Наполи

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, «Наполи» — однозначный фаворит: поставить на парней Руди Гарсии можно с коэффициентом 1.37, что составляет около 71% вероятности. Выигрыш «канареек» доступен за 8.75 (10%), даже ничья предложена с гораздо меньшей котировкой 5.18 (19%).

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Команды сталкивались друг с другом четыре раза — все матчи остались за «партенопейцами». Более того, «Фрозиноне» лишь раз удалось огорчить соперника. Поставить на первое непоражение «канареек» в противостоянии с «адзурри» можно за 3.24.

Три наиболее ожидаемых экспертами итога поединка отражают огромное превосходство гостей:

• 2:0 — за 6.32;

• 1:0 — за 6.72;

• 3:0 — за 8.50.

Хвича Кварацхелия (&laquo;Наполи&raquo;). «Фрозиноне» — «Наполи»: прогноз на матч серии А 19 августа 2023 года

Три из четырех встреч клубов до этого закончились разгромными победами неаполитанцев. По мнению аналитиков, предстоящая игра тоже может получиться «верховой»: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.14.

Рынок на забитые мячи от обоих коллективов представили за 2.10, обратный рынок идет за 1.74. Обмен результативными ударами произошел лишь в одном из четырех очных матчей команд — тогда «партенопейцы» все равно крупно победили (5:1).

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«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 19 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
11
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
12
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
13
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
14
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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