Фрибет светит всем! Последний день суперакции Winline

Сегодня, 30 сентября, последний день акции Winline «Фрибет светит всем!» Каждый зарегистрированный пользователь может получить бонус до 10 тысяч рублей! Причем фрибет достанется не только новым игрокам, но и старым клиентам букмекера — это главное отличие акции от ей подобных. Единственное условие для получения бонуса — быть зарегистрированным на Winline.

Раздача фрибетов началась 14 сентября — а сегодня последний день акции. Чтобы забрать бонус, нужно зайти на сайт или приложение Winline и активировать получение премиальной суммы, прокрутив так называемое «колесо фортуны» — оно определит размер фрибета. Но не забывайте в течение недели его использовать и сделать ставку, иначе он сгорит.

Если ваша ставка сыграет, вы сразу же получите выигрыш — сумма без учета фрибета упадет на ваш счет. Ее можно сразу же вывести на карту, либо заключить новое пари в Winline. Допустим: вы поставили фрибет 10000 рублей на событие с коэффициентом 3.0. В случае победы получите 20000 рублей (30000 — 10000) на свой счет, которые дальше можно использовать на свое усмотрение.