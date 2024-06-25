25 июня в третьем туре Евро-2024 Польша сойдется с Францией. Поединок на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде начнется в 19.00 по московскому времени. Встречу обслужит рефери из Италии Марко Гуида. Прямой эфир проведут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 18.45 мск. Другие соперники по квартету D — Нидерланды и Австрия. «Оранжевые» возглавляют таблицу, красно-бело-красные идут третьими.

Аналитики назвали команду Дидье Дешама фаворитом поединка. На победу Франции можно поставить с коэффициентом 1.31, что составляет около 75% вероятности. Ничью в основное время оценили за 6.00 (15%), а успех «орлов» — за крупные 10.0 (10%).

Поляки проиграли в первых двух турах и лишились шансов на плей-офф. На то, что бело-красные наберут очки в ничего не значащей для них встрече, дали котировку 3.75.

Тотал больше 2.5 мяча в предстоящем матче доступен за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.32.

Обмен голами можно взять за 2.11, обратный рынок — за 1.75.

Самый вероятный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу Франции за 6.28.

Прогноз и ставка на матч Франция — Польша

Франция должна побеждать, чтобы спокойно выйти в плей-офф, а Польша уже вылетела из турнира. Синие, безусловно, возьмут инициативу в свои руки, но матч может оказаться пресноватым. В шести из семи последних официальных поединков парни Дидье Дешама забили два мяча или меньше, а в двух предыдущих турах группового этапа Евро-2024 отметились только одним голом, да и тот был отправлен в свои ворота защитником сборной Австрии.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 3.5 за 1.97.