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Франция — Польша: Адамян считает, что Мбаппе и компания сильно огорчат Левандовски

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Килиан Мбаппе.
Фото Getty Images

25 июня в 19.00 по московскому времени в третьем туре группового этапа Евро-2024 Франция встретится с Польшей. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

Чемпионат Европы. Группа D
25 июн, 19:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Франция
Польша

В какой форме Франция

После двух туров Франция расположилась на втором месте в турнирной таблице, имея одинаковое количество очков с лидером группы Нидерландами (по четыре). В первом туре сборная Дидье Дешама минимально обыграла Австрию (1:0), а во втором сыграла вничью с голландцами (0:0). Стоит отметить, что пока французы ни разу не поразили ворота соперника сами. Победный мяч австрийцам был забит благодаря автоголу Максимилиана Вёбера.

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К матчу с Польшей «Трехцветные» подходят с некоторыми кадровыми проблемами: игру, возможно, пропустят Кингсли Коман и Эдуардо Камавинга, которые продолжают восстанавливаться от полученных травм.

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В какой форме Польша

Польша первой на Евро лишилась шансов на выход в плей-офф. Сначала сборная уступила Нидерландам (1:2), а затем — Австрии (1:3). После двух туров поляки расположились на последнем месте в группе. Единственным приятным фактом в игре Польши является то, что команда забила в каждом из туров. Примечательно, что в обеих встречах это случилось еще до перерыва.

Франция — Польша: статистика личных встреч

В последний раз коллективы встречались друг с другом в 1/8 финала чемпионата мира-2022. Тогда Франция без особых проблем разобралась с Польшей, забив в обоих таймах (3:1).

Всего между собой команды провели девять очных встреч, в которых французы одержали пять побед, а поляки — одну.

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Прогноз Карена Адамяна на матч Франция — Польша 25 июня

«Франция пока не показала свой уровень на этом Евро. Взять хотя бы тот факт, что сборная Дидье Дешама еще ни разу не забила сама. Мне кажется, матч с Польшей станет прекрасной возможностью, чтобы исправить эту ситуацию. Поляки неуверенно играют в обороне, о чем свидетельствуют пять пропущенных мячей в двух предыдущих турах. Кроме того, коллектив Михала Пробежа уже лишился шансов на выход в плей-офф, а это означает, что мотивации у бело-красных будет явно меньше, нежели у французов, которые борются за первую строчку в своей группе. С учетом данного расклада я предлагаю рассмотреть ставку на крупную победу «Трехцветных». Мне кажется, что Франция победит своего соперника и сделает это с разницей в два или три мяча», — заявил Адамян.

В букмекерской компании FONBET на победу Франции с форой (-1.5) можно поставить с коэффициентом 1.88.

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