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Сегодня, 17:15

Франция — Польша: где смотреть матч чемпионата мира 4 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Франция — Польша 4 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
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Усман Дембеле и Маркус Тюрам после матча с Данией.
Фото Global Look Press

4 декабря действующий чемпион мира по футболу сборная Франции стартует в плей-офф турнира в Катаре. «Трехцветные» встретятся с Польшей на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Арбитр Хесус Валенсуэла из Венесуэлы даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры с 17.45 покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Также чемпионат мира показывает онлайн-сервис «Кинопоиск».

Чемпионат мира. 1/8 финала
04 дек, 18:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Франция
Польша

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Дидьше Дешама огромным фаворитом: поставить на победу французов в основное время можно с коэффициентом 1.35, что составляет приблизительно 73% вероятности. Успех «Красных орлов» предложен с котировкой 10.5 (9%), ничья идет за более реалистичные 5.30 (18%).

Ждете упорный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 5300 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата игры отражают огромное преимущество Франции:

• успех «Трехцветных» 2:0 идет за 5.80;

• 1:0 — за 6.40;

• разгром 3:0 — за 7.90.

Аналитики допускают, что матч получится результативным. Франция ярко выступает в Катаре и за три матча группового этапа настреляла шесть мячей. В отличной форме находится Килиан Мбаппе, который уже оформил 3+1 по системе «гол+пас». Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.12.

Французы много забивают не только на чемпионате мира: за 11 игр во всех турнирах в 2022 году оформили 18 мячей — это 1.6 гола в среднем за матч. Индивидуальный тотал «Трехцветных» больше 1.5 мяча идет за 1.47, ИТМ1 (1.5) — за 2.70.

Килиан Мбаппе. Франция — Польша: Мбаппе и Гризманн помогут Левандовски запаковать чемоданы

Польша же показывает в Катаре очень скучную игру: поляки пробили только Саудовскую Аравию (2:0), а в матчах с Мексикой и Аргентиной не забили ни одного мяча. ИТБ2 (1.5) предложен за 5.40, ИТМ2 (1.5) — за 1.15.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 2.16, обратный рынок доступен с котировкой 1.70.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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27 тур
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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