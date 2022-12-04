Франция — Польша: где смотреть матч чемпионата мира 4 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире
4 декабря действующий чемпион мира по футболу сборная Франции стартует в плей-офф турнира в Катаре. «Трехцветные» встретятся с Польшей на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Арбитр Хесус Валенсуэла из Венесуэлы даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры с 17.45 покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Также чемпионат мира показывает онлайн-сервис «Кинопоиск».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Дидьше Дешама огромным фаворитом: поставить на победу французов в основное время можно с коэффициентом 1.35, что составляет приблизительно 73% вероятности. Успех «Красных орлов» предложен с котировкой 10.5 (9%), ничья идет за более реалистичные 5.30 (18%).
Ждете упорный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 5300 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата игры отражают огромное преимущество Франции:
• успех «Трехцветных» 2:0 идет за 5.80;
• 1:0 — за 6.40;
• разгром 3:0 — за 7.90.
Аналитики допускают, что матч получится результативным. Франция ярко выступает в Катаре и за три матча группового этапа настреляла шесть мячей. В отличной форме находится Килиан Мбаппе, который уже оформил 3+1 по системе «гол+пас». Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.12.
Французы много забивают не только на чемпионате мира: за 11 игр во всех турнирах в 2022 году оформили 18 мячей — это 1.6 гола в среднем за матч. Индивидуальный тотал «Трехцветных» больше 1.5 мяча идет за 1.47, ИТМ1 (1.5) — за 2.70.
Польша же показывает в Катаре очень скучную игру: поляки пробили только Саудовскую Аравию (2:0), а в матчах с Мексикой и Аргентиной не забили ни одного мяча. ИТБ2 (1.5) предложен за 5.40, ИТМ2 (1.5) — за 1.15.
Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 2.16, обратный рынок доступен с котировкой 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2