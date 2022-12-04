4 декабря действующий чемпион мира по футболу сборная Франции стартует в плей-офф турнира в Катаре. «Трехцветные» встретятся с Польшей на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Арбитр Хесус Валенсуэла из Венесуэлы даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры с 17.45 покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Также чемпионат мира показывает онлайн-сервис «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Дидьше Дешама огромным фаворитом: поставить на победу французов в основное время можно с коэффициентом 1.35, что составляет приблизительно 73% вероятности. Успех «Красных орлов» предложен с котировкой 10.5 (9%), ничья идет за более реалистичные 5.30 (18%).

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Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата игры отражают огромное преимущество Франции:

• успех «Трехцветных» 2:0 идет за 5.80;

• 1:0 — за 6.40;

• разгром 3:0 — за 7.90.

Аналитики допускают, что матч получится результативным. Франция ярко выступает в Катаре и за три матча группового этапа настреляла шесть мячей. В отличной форме находится Килиан Мбаппе, который уже оформил 3+1 по системе «гол+пас». Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.12.

Французы много забивают не только на чемпионате мира: за 11 игр во всех турнирах в 2022 году оформили 18 мячей — это 1.6 гола в среднем за матч. Индивидуальный тотал «Трехцветных» больше 1.5 мяча идет за 1.47, ИТМ1 (1.5) — за 2.70.

Польша же показывает в Катаре очень скучную игру: поляки пробили только Саудовскую Аравию (2:0), а в матчах с Мексикой и Аргентиной не забили ни одного мяча. ИТБ2 (1.5) предложен за 5.40, ИТМ2 (1.5) — за 1.15.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 2.16, обратный рынок доступен с котировкой 1.70.