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Франция — Польша: где смотреть матч чемпионата Европы 25 июня 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Европы Франция — Польша 25 июня 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Антуан Гризманн и Нголо Канте (сборная Франции).
Фото Getty Images

25 июня Польша сыграет с Францией во втором туре Евро-2024. Встреча на «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде начнется по свистку итальянского рефери Марко Гуиды в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» стартует в 18.45 мск. В другом матче группы D столкнутся Нидерланды и Австрия.

Чемпионат Европы. Группа D
25 июн, 19:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Франция
Польша

Номинальные хозяева — фавориты, считают аналитики. На успех коллектива Дидье Дешама они выставили коэффициент 1.31, что соответствует 75% вероятности. Итоговая ничья дана за 6.00 (15%), триумф «орлов» — за крупные 10.0 (10%).

Поляки уступили в первых двух турах и лишились шансов на плей-офф. Непоражение бело-красных в ничего не значащей для них встрече оценили в 3.75.

Фора (-1.5) на выигрыш Франции получила котировку 1.84. Ф (+1.5) на друзей Левандовски — 2.00.

Тотал больше 2.5 мяча в предстоящем матче доступен за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.32.

Мемфис Депай и&nbsp;Роналд Куман (сборная Нидерландов). Австрии нужна победа, Нидерландам хватит ничьей. Хватит ли Куману смелости сыграть в атаку?

В шести из семи последних официальных поединков синие отличились дважды или меньше. ИТМ 2.5 в исполнении французов идет за 1.67.

Обмен голами можно взять за 2.11, обратный рынок — за 1.75.

Самый вероятный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу команды Дешама за 6.28.

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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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