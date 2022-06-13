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Сегодня, 13:15

Франция — Хорватия: где смотреть матч Лиги наций 13 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Франция — Хорватия 13 июня 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Лука Модрич, сборная Хорватии.
Фото Global Look Press

13 июня в четвертом туре группового этапа Лиги наций сборная Франции на стадионе «Стад де Франс» примет Хорватию. Матч начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть его можно будет на «Okko Спорт». Главный арбитр встречи — израильтянин Орель Гринфельд.

Лига наций A. Группа 1
13 июн, 21:45. Stade de France (Сен-Дени)
Франция
Хорватия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают железным фаворитом сборную Франции. На «Трехцветных» можно поставить с коэффициентом 1.54, это примерно 65% вероятности. На победу Хорватии котировка 6.50 (15%), на ничью — 4.30 (20%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода выплата составит 4300 рублей, чистый выигрыш — 3300 рублей.

Вариант «гости не проиграют» можно взять за 2.60.

Уменьшить разрыв в коэффициентах можно при помощи форы — например, взять Ф1(-1.5) за 2.55 или Ф2(+1.5) за 1.52.

На пенальти можно поставить с коэффициентом 2.82. Или взять удаление за 5.60. Комбо этих событий оценивается котировкой 10.0.

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Вариант «обе забьют» заходил во всех трех турах Лиги наций у сборной Франции, но всего в одном матче у хорватов. Обоюдное взятие ворот можно взять за 2.00, обратный исход — за 1.82.

В этой Лиге наций обе сборные пробивали тотал больше всего по разу за три тура. Поставить на ТБ 2.5 мяча можно за 1.94, на ТМ 2.5 — за 1.92.

Три наиболее вероятных результата встречи выглядят так:

• 1:0 — за 6.20;

• 2:0 — за 6.70;

• 1:1 — за 7.40.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
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Краснодар

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