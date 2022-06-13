13 июня в четвертом туре группового этапа Лиги наций сборная Франции на стадионе «Стад де Франс» примет Хорватию. Матч начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть его можно будет на «Okko Спорт». Главный арбитр встречи — израильтянин Орель Гринфельд.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают железным фаворитом сборную Франции. На «Трехцветных» можно поставить с коэффициентом 1.54, это примерно 65% вероятности. На победу Хорватии котировка 6.50 (15%), на ничью — 4.30 (20%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода выплата составит 4300 рублей, чистый выигрыш — 3300 рублей.

Вариант «гости не проиграют» можно взять за 2.60.

Уменьшить разрыв в коэффициентах можно при помощи форы — например, взять Ф1(-1.5) за 2.55 или Ф2(+1.5) за 1.52.

На пенальти можно поставить с коэффициентом 2.82. Или взять удаление за 5.60. Комбо этих событий оценивается котировкой 10.0.

Вариант «обе забьют» заходил во всех трех турах Лиги наций у сборной Франции, но всего в одном матче у хорватов. Обоюдное взятие ворот можно взять за 2.00, обратный исход — за 1.82.

В этой Лиге наций обе сборные пробивали тотал больше всего по разу за три тура. Поставить на ТБ 2.5 мяча можно за 1.94, на ТМ 2.5 — за 1.92.

Три наиболее вероятных результата встречи выглядят так:

• 1:0 — за 6.20;

• 2:0 — за 6.70;

• 1:1 — за 7.40.