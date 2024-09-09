Франция — Бельгия: два месяца назад сборные усыпили зрителей в 1/8 финала Евро-2024
9 сентября сборные Франции и Бельгии встретятся во втором туре группового этапа Лиги наций. Игра состоится в Лионе на «Групама Стэдиум». Немецкий судья Тобиас Штилер даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.
Аналитики букмекерской компании Winline назвали французов фаворитами: поставить на победу парней Дидье Дешама можно с коэффициентом 1.74, это около 53% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 5.00 (20%). Ничья — за 3.75 (27%).
В первом туре бельгийцы обыграли сборную Израиля (3:1). Уверены, что в Лионе они тоже не уступят? Опция Х2 идет за 2.14.
Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 предложили за одинаковые 1.90. Вариант «обе забьют» оценен за 1.87, обратный рынок — за 1.93.
Четыре самых вероятных результата матча, по версии экспертов, указывают на ничью или победу хозяев:
Прогноз и ставка на матч Франция — Бельгия
«Красные дьяволы» приедут на «Групама Стэдиум» с острым желанием вендетты — два месяца назад команда Доменико Тедеско уступила «Трехцветным» в 1/8 финала Евро-2024 (0:1). У парней Дидье Дешама своя мотивация: в первом туре Лиги наций они потерпели чувствительное поражение в Париже от сборной Италии (1:3). Бельгийцы стартовали в турнире с победы над Израилем (3:1). Все указывает на то, что в очной встрече соперники порадуют голами.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.19.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1