9 сентября сборные Франции и Бельгии встретятся во втором туре группового этапа Лиги наций. Игра состоится в Лионе на «Групама Стэдиум». Немецкий судья Тобиас Штилер даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Аналитики букмекерской компании Winline назвали французов фаворитами: поставить на победу парней Дидье Дешама можно с коэффициентом 1.74, это около 53% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 5.00 (20%). Ничья — за 3.75 (27%).

В первом туре бельгийцы обыграли сборную Израиля (3:1). Уверены, что в Лионе они тоже не уступят? Опция Х2 идет за 2.14.

Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 предложили за одинаковые 1.90. Вариант «обе забьют» оценен за 1.87, обратный рынок — за 1.93.

Четыре самых вероятных результата матча, по версии экспертов, указывают на ничью или победу хозяев:

Прогноз и ставка на матч Франция — Бельгия

«Красные дьяволы» приедут на «Групама Стэдиум» с острым желанием вендетты — два месяца назад команда Доменико Тедеско уступила «Трехцветным» в 1/8 финала Евро-2024 (0:1). У парней Дидье Дешама своя мотивация: в первом туре Лиги наций они потерпели чувствительное поражение в Париже от сборной Италии (1:3). Бельгийцы стартовали в турнире с победы над Израилем (3:1). Все указывает на то, что в очной встрече соперники порадуют голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.19.

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