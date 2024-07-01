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Франция — Бельгия: Лукаку и компанию ждет новое разочарование

Прогноз на матч чемпионата Европы Франция — Бельгия 1 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки сборной Бельгии.
Фото Global Look Press

1 июля состоится одно из самых интригующих противостояний 1/8 финала чемпионата Европы — Франция встретится с Бельгией. Игра на «Меркур Шпиль Арене» начнется в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Гленн Нюберг из Швеции. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер».

Чемпионат Европы. 1/8 финала
01 июл, 19:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Франция
Бельгия

Букмекеры отдали предпочтение подопечным Дидье Дешама: поставить на успех Франции в основное время можно с коэффициентом 1.93, что составляет около 50% вероятности. Выигрыш «Красных дьяволов» доступен с котировкой 4.90 (20%), даже ничья идет за меньшие 3.25 (30%).

Квалификация «Трехцветных» в четвертьфинал дана за 1.43, этот рынок на бельгийцев оценен в 2.95.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 и 1:0 в пользу Франции — за 5.40;

• 0:0 — за 6.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.34, ТМ 2.5 — за 1.63.

Вероятность обмена результативными ударами оценена в 2.05, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.81.

Дидье Дешам и&nbsp;Килиан Мбаппе. Дешам — мастер экономных побед. Франция без нервов разберется с Бельгией

Прогноз и ставка на матч Франция — Бельгия

Франция ворвалась в плей-офф всего с одним пропущенным мячом — Польша в последнем туре пробила команду Дидье Дешама только с пенальти. Против более грозных Австрии (1:0) и Нидерландов (0:0) французы не пропустили ни разу. У Бельгии же просматриваются проблемы с реализацией — за три тура группового этапа «Красные дьяволы» поразили только ворота Румынии (2:0). Против Словакии (0:1) и Украины (0:0) нападение Доменико Тедеско промолчало.

Рекомендуемая ставка: Франция не пропустит за 2.11.

Евро-2024
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Адамян уверен в убедительной победе Франции над Бельгией в 1/8 финала Евро
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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19.07 00:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
19.07 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
19.07 00:00
Динамо – Факел
 - : -
19.07 00:00
Локомотив – Акрон
 - : -
19.07 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
19.07 00:00
Пари НН – Рубин
 - : -
19.07 00:00
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 - : -
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 - : -
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