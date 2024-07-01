Франция — Бельгия: Лукаку и компанию ждет новое разочарование
1 июля состоится одно из самых интригующих противостояний 1/8 финала чемпионата Европы — Франция встретится с Бельгией. Игра на «Меркур Шпиль Арене» начнется в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Гленн Нюберг из Швеции. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер».
Букмекеры отдали предпочтение подопечным Дидье Дешама: поставить на успех Франции в основное время можно с коэффициентом 1.93, что составляет около 50% вероятности. Выигрыш «Красных дьяволов» доступен с котировкой 4.90 (20%), даже ничья идет за меньшие 3.25 (30%).
Квалификация «Трехцветных» в четвертьфинал дана за 1.43, этот рынок на бельгийцев оценен в 2.95.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода поединка выглядят следующим образом:
• 1:1 и 1:0 в пользу Франции — за 5.40;
• 0:0 — за 6.60.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.34, ТМ 2.5 — за 1.63.
Вероятность обмена результативными ударами оценена в 2.05, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.81.
Прогноз и ставка на матч Франция — Бельгия
Франция ворвалась в плей-офф всего с одним пропущенным мячом — Польша в последнем туре пробила команду Дидье Дешама только с пенальти. Против более грозных Австрии (1:0) и Нидерландов (0:0) французы не пропустили ни разу. У Бельгии же просматриваются проблемы с реализацией — за три тура группового этапа «Красные дьяволы» поразили только ворота Румынии (2:0). Против Словакии (0:1) и Украины (0:0) нападение Доменико Тедеско промолчало.
Рекомендуемая ставка: Франция не пропустит за 2.11.
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|И
|В
|Н
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
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|0-0
|0
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -