Адамян уверен в убедительной победе Франции над Бельгией в 1/8 финала Евро
Известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян дал прогноз на матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года. Франция встретится с Бельгией 1 июля в 19.00 по московскому времени в Дюссельдорфе.
В какой форме Франция
Французы выиграли только один из трех матчей на групповом этапе Евро-2024 у Австрии (1:0), а в остальных сыграли вничью с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1). В плей-офф команда Дидье Дешама вышла со второго места, пропустив вперед австрийцев. У вице-чемпионов мира все в порядке с обороной, ведь они пропустили всего один мяч в пяти последних матчах, учитывая товарищеские с Люксембургом (3:0) и Канадой (0:0).
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Килиан Мбаппе наконец-то забил дебютный гол на чемпионатах Европы в ворота поляков, при этом в общей сложности поучаствовал во всех пяти последних мячах (2+3). Все футболисты сборной Франции здоровы и смогут сыграть в 1/8 финала.
В какой форме Бельгия
«Красные дьяволы» тоже вышли со второго места из группы Е, в которой все сборные набрали по четыре очка. Бельгия стартовала с поражения от Словакии (0:1), после чего одолела Румынию (2:0) и сыграла вничью с Украиной (0:0). Нападающий Ромелу Лукаку пока не реализовал ни один из многочисленных моментов, а точными ударами отметились Юри Тилеманс и Кевин де Брейне. Полузащитник «Манчестер Сити» уверен, что даже в статусе андердога его команда даст бой Франции в плей-офф. В лазарете бельгийцев находится защитник Аксель Витсель.
Франция — Бельгия: статистика личных встреч
«Трехцветные» одолели бельгийцев в двух прошлых матчах: на ЧМ-2018 (1:0) и в Лиге наций в 2021 году (3:2).
Прогноз Карена Адамяна на матч Франция — Бельгия 1 июля
«Французы упустили первое место в группе и в 1/8 финала не допустят ошибок. Тедеско обещал играть на победу, но у его команды хватает проблем в обороне и с реализацией моментов. Мобильная команда Дешама просто перебегает бельгийцев и спокойно выйдет в следующий раунд в основное время». — считает Адамян.
В букмекерской компании FONBET на победу Франции в один или два мяча можно поставить с коэффициентом 2.17.
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