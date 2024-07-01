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Франция — Бельгия: где смотреть матч чемпионата Европы 1 июля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Европы Франция — Бельгия 1 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Килиан Мбаппе, сборная Франции.
Фото Global Look Press

Франция в 1/8 финала чемпионата Европы встретится с серьезным соперником — сборной Бельгии. Матч пройдет 1 июля на «Меркур Шпиль Арене» в Дюссельдорфе, стартовый свисток шведского арбитра Гленна Нюберга прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 18.45 мск.

Чемпионат Европы. 1/8 финала
01 июл, 19:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Франция
Бельгия

По мнению букмекеров, у французов больше шансов на победу: их выигрыш в основное время предложен с котировкой 1.93, что приблизительно 50% вероятности. Успех подопечных Доменико Тедеско идет за 4.90 (20%) — это наименее реальный исход поединка. «Мирный» результат дан за 3.25 (30%).

Проход французов в четвертьфинал дан за 1.43, бельгийцев — за 2.95.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 и 1:0 в пользу Франции — за 5.40;

• 0:0 — за 6.60.

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Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.34, ТМ 2.5 — за 1.63.

Вероятность обмена результативными ударами оценена в 2.05, противоположный вариант идет за 1.81.

Комбинированное условие с победой Франции и «обе забьют — нет» доступно с котировкой 2.70.

Евро-2024
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6
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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