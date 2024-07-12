Фонд «Пари и Побеждай» и «ДоброFON» стали благотворительными партнерами матча звезд НХЛ и КХЛ

20 июля на «ЦСКА Арене» в Москве состоится благотворительный матч между сборными российских звезд НХЛ и КХЛ. Игра начнется в 15:00 по московскому времени.

Встреча российских звезд НХЛ и КХЛ — историческое, беспрецедентное событие. Матча с таким составом хоккеистов еще не было. Участие в игре подтвердили амбассадор фонда «Пари и Побеждай» и один из организаторов поединка Михаил Сергачев, друг благотворительной программы «ДоброFON» Александр Овечкин, а также Евгений Малкин, Артемий Панарин, Кирилл Капризов, Дмитрий Орлов, Сергей Бобровский, Александр Радулов, Илья Ковальчук, Сергей Толчинский, Вадим Шипачев и другие. Хоккеисты откликнулись и приедут из разных городов России, а некоторые прилетят в нашу страну ради того, чтобы принять участие в матче.

Благотворительный чек будет состоять из прибыли с продажи билетов и пожертвований благотворительных партнеров. Средства направят на реабилитацию и поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями в разных регионах страны. Общая сумма сбора станет известна в конце игры. Отчеты о расходовании средств будут опубликованы на сайте match-goda.ru.

На матче в Москве ожидается аншлаг: все 12 тысяч мест на «ЦСКА Арене» будут заполнены. Ряд мест выделен для гостей на инвалидных колясках.

«У моего проекта «Сектор 98» и фонда «Пари и Побеждай» общие ценности — это объединение, неравнодушие, бескорыстность. Убежден, что спорт может быть двигателем социальных изменений. Благотворительный матч звезд НХЛ и КХЛ — масштабная и вдохновляющая история. Принять участие в таком матче, а тем более его организовать — гордость и большая ответственность. С нетерпением жду этой игры», — заявил хоккеист, организатор матча, амбассадор фонда «Пари и Побеждай» Михаил Сергачев.

«Это отличная возможность для объединения усилий ради благого дела, шанс оказать помощь большому количеству людей, которые в ней нуждаются. Совместно с программой «ДоброFON» мы ежегодно помогаем детскому адаптивному хоккею и паралимпийскому спорту. С нетерпением жду 20 июля. Это будет знаменательный день и для российского хоккея, и для российского спорта», — поделился мнением амбассадор программы «ДоброFON» Александр Овечкин.



Матч звезд НХЛ и КХЛ станет первым примером сотрудничества между букмекерскими компаниями в рамках благотворительного проекта, направленного на оказание помощи большому количеству людей.

Встречу звезд НХЛ и КХЛ в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало эфира 20 июля в 14:30 мск.