FONBET выступил партнером «Ночи московского спорта» по настольному теннису

Турниры стали частью фестиваля «Ночь московского спорта» и проходили на площади у ЦУМа 31 августа с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Участие в них приняли более 400 любителей спорта.

«Ночи московского спорта» по настольному теннису. Фото FONBET

Для участников фестиваля организаторы оборудовали 30 столов, семь из которых были размера мини. Любители настольного тенниса могли помериться силами друг с другом в трех дисциплинах — народном теннисе по обычным правилам, теннисе на сковородках и мини-теннисе. Или принять участие в конкурсах и челленджах.

«Ночи московского спорта» по настольному теннису. Фото FONBET

Организаторами турнира выступили Департамент спорта Москвы, Liga Pro и букмекерская компания FONBET.

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