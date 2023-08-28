ФОНБЕТ стал официальным партнером ХК «Локомотив»

Букмекерская компания ФОНБЕТ подписала соглашение о сотрудничестве с ярославским хоккейным клубом «Локомотив», выступающим в Континентальной хоккейной лиге.

Спонсорское соглашение заключено на два года. Согласно условиям контракта, логотип букмекера появится на игровой форме ярославцев. Также на матчах ФОНБЕТ чемпионата КХЛ будет брендирована домашняя арена «Локомотива» — УКРК «Арена-2000».

В течение всего срока соглашения клубом совместно с ФОНБЕТ будут организованы различные акции и мероприятия для болельщиков ярославской команды.

ФОНБЕТ активно поддерживает российский хоккей. Компания является титульным партнером Континентальной хоккейной лиги, а также спонсором ряда клубов. Вместе с КХЛ ФОНБЕТ ежегодно проводит Неделю звезд хоккея. В юбилейном сезоне-2022/23 компания совместно с лигой выбрала и наградила лучших хоккеистов за всю историю КХЛ, лучшего болельщика, а также определила лучших журналистов сезона.

В рамках сотрудничества с КХЛ и клубами ФОНБЕТ активно участвует в благотворительности и поддерживает социальные инициативы. Одной из таких является акция «Голевая передача», в рамках которой собранные средства идут на поддержку детского адаптивного хоккея.

«Мы расширяем наше партнерство в российском хоккее и начинаем сотрудничество с амбициозным коллективом. Уверен, в предстоящем сезоне ярославские железнодорожники порадуют болельщиков результатом, а мы — различными мероприятиями и акциями для ярославских любителей хоккея», — сообщил генеральный директор ФОНБЕТ Сергей Анохин.

«Мы с удовлетворением объявляем о начале сотрудничества нашего клуба и букмекерской компании ФОНБЕТ. Для «Локомотива» было принципиально важно найти на рынке букмекерских услуг надежного партнера с солидной репутацией. Считаю, что в лице ФОНБЕТ мы получили именно такого партнера. Уверен, что сотрудничество «Локомотива» и ФОНБЕТ будет плодотворным, взаимовыгодным и интересным для болельщиков», — считает президент ассоциации ХК «Локомотив» Юрий Николаевич Яковлев.