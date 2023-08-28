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28 августа, 22:15

ФОНБЕТ стал официальным партнером ХК «Локомотив»

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Букмекерская компания ФОНБЕТ подписала соглашение о сотрудничестве с ярославским хоккейным клубом «Локомотив», выступающим в Континентальной хоккейной лиге.

Спонсорское соглашение заключено на два года. Согласно условиям контракта, логотип букмекера появится на игровой форме ярославцев. Также на матчах ФОНБЕТ чемпионата КХЛ будет брендирована домашняя арена «Локомотива» — УКРК «Арена-2000».

В течение всего срока соглашения клубом совместно с ФОНБЕТ будут организованы различные акции и мероприятия для болельщиков ярославской команды.

ФОНБЕТ активно поддерживает российский хоккей. Компания является титульным партнером Континентальной хоккейной лиги, а также спонсором ряда клубов. Вместе с КХЛ ФОНБЕТ ежегодно проводит Неделю звезд хоккея. В юбилейном сезоне-2022/23 компания совместно с лигой выбрала и наградила лучших хоккеистов за всю историю КХЛ, лучшего болельщика, а также определила лучших журналистов сезона.

В рамках сотрудничества с КХЛ и клубами ФОНБЕТ активно участвует в благотворительности и поддерживает социальные инициативы. Одной из таких является акция «Голевая передача», в рамках которой собранные средства идут на поддержку детского адаптивного хоккея.

«Мы расширяем наше партнерство в российском хоккее и начинаем сотрудничество с амбициозным коллективом. Уверен, в предстоящем сезоне ярославские железнодорожники порадуют болельщиков результатом, а мы — различными мероприятиями и акциями для ярославских любителей хоккея», — сообщил генеральный директор ФОНБЕТ Сергей Анохин.

«Мы с удовлетворением объявляем о начале сотрудничества нашего клуба и букмекерской компании ФОНБЕТ. Для «Локомотива» было принципиально важно найти на рынке букмекерских услуг надежного партнера с солидной репутацией. Считаю, что в лице ФОНБЕТ мы получили именно такого партнера. Уверен, что сотрудничество «Локомотива» и ФОНБЕТ будет плодотворным, взаимовыгодным и интересным для болельщиков», — считает президент ассоциации ХК «Локомотив» Юрий Николаевич Яковлев.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Локомотив (Ярославль)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
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Матео Кассьерра

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Федор Чалов

ЦСКА

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Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

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П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
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Оренбург

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Марат Быстров

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