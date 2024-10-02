Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:25

FONBET поддержал создание российского спортивного фонда

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Валентин Голованов и Роман Костомаров.
Валентин Голованов.
1/2

Управляющий партнер FONBET Валентин Голованов высказался о поддержке российского спорта и поддержал инициативу правительства о создании российского спортивного фонда.

«Мы поддерживаем создание фонда. В условиях изоляции спортсменов и федераций от участия в крупных международных турнирах поддержка коммерческих организаций приобретает особое значение. Мы на постоянной основе поддерживаем Паралимпийский комитет и адаптивные турниры, помогаем ветеранам СВО. Так, в рамках сбора по паралимпийскому футболу для ветеранов СВО и других мероприятий мы направили более 12 млн рублей», — отметил управляющий партнер букмекерской компании FONBET Валентин Голованов.

Напомним, что о создании фонда поддержки российского спорта стало известно 1 октября на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт». Об этом рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев в ходе сессии «Экономика спорта: роль целевых отчислений в решении задач государства».

Валентин Голованов.

По словам министра, фонд создается для того, чтобы расширить возможности для помощи спорту, в том числе расширить поддержку олимпийского и паралимпийского комитета. Предполагается, что деятельность фонда повысит прозрачность и эффективность расходования внебюджетных средств.

«Отчисления букмекеров позволяют укреплять отрасль, создавать новую инфраструктуру, сделать спорт более доступным для большего количества людей, — эту задачу поставил нам президент. Законопроект о создании фонда уже подготовлен, он пойдет в ускоренном режиме без ОРВ и будет принят до конца года», — добавил министр.

1 и 2 октября в Москве проходит второй по счету форум «Азартные игры: отчисления на спорт», объединивший на одной площадке министерство спорта и единый регулятор в виде руководителей спортивных федераций и букмекерских компаний.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Прогнозы на спорт
Читайте также
Дегтярев сообщил о профессионализме экипажа самолета с Чернышенко
Давид Кипиани погиб 23 года назад
Доннарумма пропустил два гола от «Арсенала» в матче Лиги чемпионов
Генштаб ВС Ирана рассказал об атаке на две базы ВВС Израиля и штаб «Моссада»
Соперники ждали Пьянича на поле, чтобы попросить у него футболку, от Кейта дождались чуда, от 18-летнего таланта - гола. Что случилось в матче «Пари НН» – ЦСКА
В России началось серийное производство беспилотника «Одуванчик»
Популярное видео
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Гомоляко могут уволить из «Металлурга»
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
Деанджело дебютировал в КХЛ, травма Кузнецова
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.10 14:00
Акрон – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
Зенит – Оренбург
 - : -
5.10 19:00
Спартак – Ростов
 - : -
5.10 19:00
Рубин – Ахмат
 - : -
6.10 14:00
Факел – Динамо Мх
 - : -
6.10 16:30
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
6.10 19:00
Краснодар – Химки
 - : -
6.10 19:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 7 1 2
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 8 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости