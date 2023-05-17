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Сегодня, 14:15

ФОНБЕТ и ПФК ЦСКА проведут опен-эйр-мероприятие с просмотром матча «Спартак» — ЦСКА

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«Спартак» — ЦСКА.
Фото Global Look Press

Фестиваль FONFEST состоится в воскресенье, 21 мая, — в день матча «Спартак» — ПФК ЦСКА, на Болотной набережной на территории «Императорского речного Яхтъ Клуба».

Во дворе «Яхтъ Клуба» будут установлены два больших экрана, на которых в прямом эфире покажут главное московское дерби страны. Для поклонников красно-синих будет предусмотрена обширная развлекательная и музыкальная программа: выступление диджеев, командные игры по мини-футболу и фонпонгу, поп-ап-выставка музея ПФК ЦСКА, фотозона с Кубком УЕФА и кастом-станция футбольных джерси.

Вход на фестиваль FONFEST — свободный, по предварительной регистрации на сайте.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Неделя

Ига Свентек — Елена Рыбакина: прогноз на матч WTA Рим 17 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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