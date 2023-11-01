FONBET и «ЛизаАлерт» провели акцию в поддержку пропавших детей

На матч FONBET Кубка России «Балтика» — «Ахмат» футболисты обеих команд вышли на поле с фотографиями пропавших детей. Акция прошла в рамках социального проекта «Футбол помогает» при поддержке FONBET и РФС.

Запуск социальной инициативе был дан на IX Межрегиональном форуме добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 30 октября. Цель проекта — привлечь внимание футбольного сообщества к поиску пропавших людей. Оказать посильную помощь проекту сможет любой желающий. В поисково-спасательных мероприятиях будут принимать участие как болельщики, так и сами футболисты.

Акция в поддержку проекта «Футбол помогает» пройдет на матчах шестого тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Ранее, 12 октября, в товарищеском матче между сборными России и Камеруна благотворительная программа ДоброFON сделала пожертвование в пользу Центра поиска пропавших людей (ЦППЛ). По условиям акции, FONBET умножил на 100 количество зрителей, пришедших на матч. Общая сумма пожертвования составила 2 015 200 рублей. Акция получит продолжение в весенней части FONBET Кубка России.