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«Флорида» — «Тампа-Бэй»: прогноз на матч НХЛ 22 октября 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Флорида» — «Тампа-Бэй» 22 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Тампа-Бэй».
Фото Getty Images

22 октября в регулярном чемпионате НХЛ состоится матч между «Флоридой» и «Тампа-Бэй». Игра пройдет на «FLA Live Арене» и начнется в 2.30 по московскому времени. В России трансляция недоступна.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшими фаворитами встречи. На победу «Флориды» можно поставить с коэффициентом 2.35, это приблизительно 42% вероятности исхода. Успех «Тампы» в основное время предложен за 2.60 (38%), ничья — за 4.30 (20%).

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Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 2600 рублей, чистая прибыль составит 1600 рублей.

Вариант «гости не проиграют по итогам трех периодов» оценен в 1.59.

Тотал больше 5.5 шайбы доступен за 1.46, ТМ 5.5 — за 2.80. Можете повысить ставки и взять ТБ 6.5 за 1.87.

Кто отличится первым? Ставку в пользу «Флориды» можно сделать за 1.86, в пользу «Тампы» — за 1.94.

Если ждете гола от Никиты Кучерова, возьмите его за 2.00. Результативный бросок Михаила Сергачева доступен за 5.50.

Дубль одного из игроков идет за 2.30, хет-трик — за 15.0.

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Прогноз и ставка на матч «Флорида» — «Тампа-Бэй»

«Тампа» неудачно начала сезон — потерпела три поражения в четырех играх и идет последней в Восточной конференции. Однако «Флорида» — отличный соперник, чтобы начать подъем со дна: из девяти последних матчей «Лайтнинг» выиграли у соперника семь, причем в четвертьфинале последнего плей-офф Кубка Стэнли победили 4-0.

Что касается результативности, то нет сомнений, что команды покажут яркий хоккей. Только в одном из четырех матчей с участием этих команд в новом сезоне было заброшено меньше пяти шайб.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 4.5 за 2.10.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
0
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«Нижний Новгород» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 22 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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