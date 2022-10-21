«Флорида» — «Тампа-Бэй»: прогноз на матч НХЛ 22 октября 2022 года
22 октября в регулярном чемпионате НХЛ состоится матч между «Флоридой» и «Тампа-Бэй». Игра пройдет на «FLA Live Арене» и начнется в 2.30 по московскому времени. В России трансляция недоступна.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшими фаворитами встречи. На победу «Флориды» можно поставить с коэффициентом 2.35, это приблизительно 42% вероятности исхода. Успех «Тампы» в основное время предложен за 2.60 (38%), ничья — за 4.30 (20%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 2600 рублей, чистая прибыль составит 1600 рублей.
Вариант «гости не проиграют по итогам трех периодов» оценен в 1.59.
Тотал больше 5.5 шайбы доступен за 1.46, ТМ 5.5 — за 2.80. Можете повысить ставки и взять ТБ 6.5 за 1.87.
Кто отличится первым? Ставку в пользу «Флориды» можно сделать за 1.86, в пользу «Тампы» — за 1.94.
Если ждете гола от Никиты Кучерова, возьмите его за 2.00. Результативный бросок Михаила Сергачева доступен за 5.50.
Дубль одного из игроков идет за 2.30, хет-трик — за 15.0.
Прогноз и ставка на матч «Флорида» — «Тампа-Бэй»
«Тампа» неудачно начала сезон — потерпела три поражения в четырех играх и идет последней в Восточной конференции. Однако «Флорида» — отличный соперник, чтобы начать подъем со дна: из девяти последних матчей «Лайтнинг» выиграли у соперника семь, причем в четвертьфинале последнего плей-офф Кубка Стэнли победили 4-0.
Что касается результативности, то нет сомнений, что команды покажут яркий хоккей. Только в одном из четырех матчей с участием этих команд в новом сезоне было заброшено меньше пяти шайб.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 4.5 за 2.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1