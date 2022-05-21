21 мая 2022 года в заключительном, 38-м, туре чемпионата Италии «Фиорентина» на стадионе «Артемио Франки» примет «Ювентус». Матч начнется в 21.45 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.40 мск. Обслужит встречу арбитр Даниэле Киффи.

Вы не поверите, но «Фиорентина» — с огромным перевесом фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Александра Кокорина можно поставить с коэффициентом 1.86, это около 54% вероятности. Успех «Ювентуса» и ничья доступны с одинаковой котировкой 4.00 (23%).

Ставка в 1000 рублей на победу бьянконери принесет весомые 4000 рублей выплаты.

Отличный коэффициент на то, что гости не проиграют, — 2.00.

Можно еще мощнее подстраховать «Ювентус» и взять его победу с форой (+1) за 1.56, Ф1 (-1) доступна за 2.42.

Аналитики предполагают, что в матче будет забито не меньше трех голов: на тотал больше 2.5 мяча котировка 1.67, на ТМ 2.5 — 2.28.

Только один из пяти последних матчей завершился обоюдным взятием ворот, но вариант «обе забьют — нет» все равно идет за нескромные 2.26.

Три наиболее вероятных точных счета:

1:1 — за 7.30;

1:0 — за 8.60;

2:0 — за 9.30.