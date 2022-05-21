Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

«Фиорентина» — «Ювентус»: где смотреть матч серии А 21 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Фиорентина» — «Ювентус» 21 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Александр Кокорин («Фиорентина»).
Фото Global Look Press

21 мая 2022 года в заключительном, 38-м, туре чемпионата Италии «Фиорентина» на стадионе «Артемио Франки» примет «Ювентус». Матч начнется в 21.45 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.40 мск. Обслужит встречу арбитр Даниэле Киффи.

Италия. Серия А. 38-й тур
21 мая, 21:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Ювентус

Вы не поверите, но «Фиорентина» — с огромным перевесом фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Александра Кокорина можно поставить с коэффициентом 1.86, это около 54% вероятности. Успех «Ювентуса» и ничья доступны с одинаковой котировкой 4.00 (23%).

Ставка в 1000 рублей на победу бьянконери принесет весомые 4000 рублей выплаты.

Отличный коэффициент на то, что гости не проиграют, — 2.00.

Можно еще мощнее подстраховать «Ювентус» и взять его победу с форой (+1) за 1.56, Ф1 (-1) доступна за 2.42.

Аналитики предполагают, что в матче будет забито не меньше трех голов: на тотал больше 2.5 мяча котировка 1.67, на ТМ 2.5 — 2.28.

Эрлинг Холанн празднует забитый мяч. Стартовый сезон Холанна в АПЛ: забьет больше 20 мячей и удалится впервые в карьере?

Только один из пяти последних матчей завершился обоюдным взятием ворот, но вариант «обе забьют — нет» все равно идет за нескромные 2.26.

Три наиболее вероятных точных счета:

1:1 — за 7.30;

1:0 — за 8.60;

2:0 — за 9.30.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Фиорентина
ФК Ювентус
0
Читайте также
Русский парень зажигает на чемпионате мира, куда не пустили Россию! Пока он ярче всех звезд из НХЛ
«Сочи» вырвал у «Динамо» серебро чемпионата России! «Барсы» забили команде Шварца пять мячей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фиорентина» — «Ювентус»: прогноз на матч серии А 21 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости