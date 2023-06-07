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«Фиорентина» — «Вест Хэм»: прогноз на финал Лиги конференций 7 июня 2023 года

Прогноз на финал Лиги конференций «Фиорентина» — «Вест Хэм» 7 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Дэвид Мойес, главный тренер «Вест Хэма».
Фото Global Look Press

7 июня пройдет второй еврокубковый финал сезона-2022/23 — «Фиорентина» и «Вест Хэм» сойдутся за трофей Лиги конференций. Матч состоится в Праге на «Фортуна Арене» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — испанец Карлос Дель Серро Гранде. Прямую трансляцию поединка покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Лига конференций. Финал
07 июн, 22:00. Fortuna Arena (Прага)
Фиорентина
Вест Хэм

Аналитики букмекерской компании Olimpbet полагают, что у команд практически равные шансы на трофей. Поставить на победу «молотобойцев» в основное время можно с коэффициентом 2.74, это около 36% вероятности. Выигрыш «фиалок» доступен с практически идентичной котировкой 2.79 (35%), ничья идет за 3.30 (29%).

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Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, итога финала Лиги конференций выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.01;

• 0:0 — за 6.84;

• победа любой из команд 1:0 — за 8.00.

Для подстраховки предложены ставки на победу любой из команд с учетом овертайма и серии пенальти. Поставить на итоговый успех «Вест Хэма» можно за 1.91, «Фиорентины» — за 1.94.

Аналитики не ждут яркий финал: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.71.

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Прогноз и ставка на финал Лиги конференций «Фиорентина» — «Вест Хэм»

«Молотобойцы» очень уверенно прошли соперников в Лиге конференций. Команда Мойеса стартовала еще с раунда плей-офф квалификации и до финала в общей сложности провела 14 матчей, 13 из которых выиграла. Только «Гент» в первом четвертьфинале выкрал у англичан ничью (1:1). «Фиалки» выступили не так мощно и в финал попали с большим трудом. Итальянцы после поражения в первом полуфинальном матче только в овертайме дожали «Базель» (3:1) и вышли на решающую встречу.

Также у «Вест Хэма» наконец нет проблем с составом. Восстановился Джанлука Скамакка, а сама команда после ужасных нескольких месяцев сезона-2022/23 неплохо провела концовку. За последние 19 игр во всех турнирах «молотобойцы» уступили лишь в шести.

Рекомендуемая ставка: итоговая победа «Вест Хэма» за 1.91.

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«Енисей» — «Факел»: прогноз на стыковой матч 7 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
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Александр Соболев

Спартак

 9
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