Финляндия — США: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею 16 мая 2022 года
16 мая 2022 года на групповом этапе чемпионата мира по хоккею состоится матч между хозяевами турнира финнами и сборной США. Игра начнется на «Темпере Дек Арене» в 20.20 по московскому времени. В прямом эфире, который стартует в 20.15, встречу покажет сайт matchtv.ru.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ прогнозируют победу Финляндии. На успех команды Юкки Ялонена в основное время можно поставить с коэффициентом 2.03, это около 49% вероятности. Триумф американцев доступен за 3.10 (32%), ничья идет за 4.40 (19%)
На победе гостей со ставки в 1000 рублей в случае нужного исхода можно заработать 3100 рублей и получить чистую прибыль в 2100 рублей.
На ЧМ в 2021 году американцы проиграли финнам с разницей в одну шайбу, на ЧМ-2019 победили в овертайме. На то, что США в этот раз не уступят в основное время, коэффициент 1.73.
Аналитики предлагают широкий рынок ставок на тотал заброшенных шайб:
Индивидуальный тотал больше 2.5 шайбы Финляндии доступен за 1.71, ТМ 2.5 — 2.07. ИТБ2 (2.5) идет за 2.20, тотал меньше — за 1.63.
На то, что первую шайбу забросят хозяева, можно поставить с котировкой 1.69. На то, что счет откроют гости, — 2.10. Отсутствие заброшенных шайб — 49.0.
Наиболее вероятный точный счет — ничья 2:2 за 7.60.
Прогноз и ставка на матч Финляндия — США
У финнов высокие шансы занять первое место в группе, и они будут всячески к этому стремиться. У них очень серьезный состав, но главный плюс — домашний лед и трибуны. А еще они свой второй матч провели 14 мая, тогда как США — 15-го. День отдыха также пойдет Финляндии на пользу.
Рекомендуемая ставка: победа Финляндии в матче за 1.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0