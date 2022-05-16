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Финляндия — США: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею 16 мая 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Финляндия — США 16 мая 2022 года
Евгений Коростелев
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Сборная США в матче ЧМ-2022 против Австрии.
Фото Global Look Press

16 мая 2022 года на групповом этапе чемпионата мира по хоккею состоится матч между хозяевами турнира финнами и сборной США. Игра начнется на «Темпере Дек Арене» в 20.20 по московскому времени. В прямом эфире, который стартует в 20.15, встречу покажет сайт matchtv.ru.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ прогнозируют победу Финляндии. На успех команды Юкки Ялонена в основное время можно поставить с коэффициентом 2.03, это около 49% вероятности. Триумф американцев доступен за 3.10 (32%), ничья идет за 4.40 (19%)

На победе гостей со ставки в 1000 рублей в случае нужного исхода можно заработать 3100 рублей и получить чистую прибыль в 2100 рублей.

На ЧМ в 2021 году американцы проиграли финнам с разницей в одну шайбу, на ЧМ-2019 победили в овертайме. На то, что США в этот раз не уступят в основное время, коэффициент 1.73.

Аналитики предлагают широкий рынок ставок на тотал заброшенных шайб:

  • тотал больше 4.5 гола доступен за 1.58; ТМ 4.5 — 2.28;

  • тотал больше 5.5 гола доступен за 2.20; ТМ 5.5 — 1.67;

  • тотал больше 6.5 гола доступен за 3.10; ТМ 6.5 — 1.33;

Индивидуальный тотал больше 2.5 шайбы Финляндии доступен за 1.71, ТМ 2.5 — 2.07. ИТБ2 (2.5) идет за 2.20, тотал меньше — за 1.63.

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На то, что первую шайбу забросят хозяева, можно поставить с котировкой 1.69. На то, что счет откроют гости, — 2.10. Отсутствие заброшенных шайб — 49.0.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 2:2 за 7.60.

Прогноз и ставка на матч Финляндия — США

У финнов высокие шансы занять первое место в группе, и они будут всячески к этому стремиться. У них очень серьезный состав, но главный плюс — домашний лед и трибуны. А еще они свой второй матч провели 14 мая, тогда как США — 15-го. День отдыха также пойдет Финляндии на пользу.

Рекомендуемая ставка: победа Финляндии в матче за 1.60.

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И В Н П +/- О
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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
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 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
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 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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