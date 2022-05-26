Прямая трансляция матча чемпионата мира по хоккею Финляндия — Словакия 26 мая 2022 года

26 мая 2022 года в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею встретятся Финляндия и Словакия. Игра начнется в 20.20 по московскому времени на Ледовой арене в Тампере. В прямом эфире встречу покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции — в 20.15 (мск).

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение Финляндии. На победу суоми в основное время можно поставить за 1.36, это примерно 73% вероятности. Коэффициент на победу Словакии — 7.50 (11%), на ничью — 5.40 (16%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 5400 рублей.

За семь матчей Финляндия пропустила всего пять шайб — на то, что Словакия забьет меньше 1.5 шайбы, можно поставить за 1.66.

Коэффициент на «обе забьют» — 1.26, обратный исход доступен за весомые 3.60.

Усилить интерес к игре можно с помощью ставки с форой — Ф1(-2.5) идет за 2.30, Ф2(+2.5) — за 1.62.

На тотал больше 4.5 шайбы предлагается поставить за 1.74, на противоположный исход — за 2.10.

Для любителей рискнуть есть вариант «Словакия не проиграет» за 3.00 — последний раз «рыцари Татры» сдержали соперника пять лет назад.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так: