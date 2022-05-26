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Финляндия — Словакия: где смотреть матч чемпионата мира по хоккею 26 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира по хоккею Финляндия — Словакия 26 мая 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Себастьян Ахо, сборная Финляндии.
Фото Global Look Press

26 мая 2022 года в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею встретятся Финляндия и Словакия. Игра начнется в 20.20 по московскому времени на Ледовой арене в Тампере. В прямом эфире встречу покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции — в 20.15 (мск).

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение Финляндии. На победу суоми в основное время можно поставить за 1.36, это примерно 73% вероятности. Коэффициент на победу Словакии — 7.50 (11%), на ничью — 5.40 (16%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 5400 рублей.

За семь матчей Финляндия пропустила всего пять шайб — на то, что Словакия забьет меньше 1.5 шайбы, можно поставить за 1.66.

Коэффициент на «обе забьют» — 1.26, обратный исход доступен за весомые 3.60.

Усилить интерес к игре можно с помощью ставки с форой — Ф1(-2.5) идет за 2.30, Ф2(+2.5) — за 1.62.

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На тотал больше 4.5 шайбы предлагается поставить за 1.74, на противоположный исход — за 2.10.

Для любителей рискнуть есть вариант «Словакия не проиграет» за 3.00 — последний раз «рыцари Татры» сдержали соперника пять лет назад.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

  • 4:1 — за 9.60;

  • 2:2 — за 9.90;

  • 3:1 — за 10.5.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
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Матео Кассьерра

Сочи

 14
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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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Краснодар

 15 1 0
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