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Сегодня, 13:15

Финляндия — Чехия: где смотреть матч чемпионата мира по хоккею 24 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира по хоккею Финляндия — Чехия 24 мая 2022 года
Читать «СЭ» в
Давид Крейчи (сборная Чехии).
Фото Global Look Press

24 мая 2022 года хозяева чемпионата мира по хоккею финны в заключительном матче группового этапа сыграют с Чехией. Игра состоится в Ледовом дворце города Тампере и начнется в 20.20 по московскому времени. В прямом эфире встречу можно будет увидеть на сайте matchtv.ru в 20.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев. На победу Финляндии в основное время можно поставить с коэффициентом 1.79, это примерно 56% вероятности исхода. Ничья доступна с котировкой 4.50 (18%), успех гостей — за 3.80 (26%).

Ставка в 1000 рублей на победу Чехии в случае благоприятного исхода принесет весомые 3800 рублей.

Кажется, что чехи не проиграют в основное время? На Х2 коэффициент 1.96.

Также их можно неплохо подстраховать: Ф2(+1.5) доступна за 1.62, а Ф1(-1.5) — за 2.30.

Рассмотрите один из вариантов ставок на тотал заброшенных шайб:

  • ТБ 3.5 идет за 1.29, ТМ 3.5 — за 3.40;

  • ТБ 4.5 идет за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.20;

  • ТБ 5.5 идет за 2.28, ТМ 5.5 — за 1.59.

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На то, что каждая команда забросит минимум дважды, котировка 1.93. Считаете, что кто-то из соперников не справится с задачей — тогда возьмите вариант за 1.87.

Победа Финляндии в овертайме идет за 8.10, Чехии — за 11.0.

Шикарный вариант — ставка на гол в меньшинстве. Коэффициент — 7.00.

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Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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