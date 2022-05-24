Прямая трансляция матча чемпионата мира по хоккею Финляндия — Чехия 24 мая 2022 года

24 мая 2022 года хозяева чемпионата мира по хоккею финны в заключительном матче группового этапа сыграют с Чехией. Игра состоится в Ледовом дворце города Тампере и начнется в 20.20 по московскому времени. В прямом эфире встречу можно будет увидеть на сайте matchtv.ru в 20.15 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев. На победу Финляндии в основное время можно поставить с коэффициентом 1.79, это примерно 56% вероятности исхода. Ничья доступна с котировкой 4.50 (18%), успех гостей — за 3.80 (26%).

Ставка в 1000 рублей на победу Чехии в случае благоприятного исхода принесет весомые 3800 рублей.

Кажется, что чехи не проиграют в основное время? На Х2 коэффициент 1.96.

Также их можно неплохо подстраховать: Ф2(+1.5) доступна за 1.62, а Ф1(-1.5) — за 2.30.

Рассмотрите один из вариантов ставок на тотал заброшенных шайб:

ТБ 3.5 идет за 1.29, ТМ 3.5 — за 3.40;

ТБ 4.5 идет за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.20;

ТБ 5.5 идет за 2.28, ТМ 5.5 — за 1.59.

На то, что каждая команда забросит минимум дважды, котировка 1.93. Считаете, что кто-то из соперников не справится с задачей — тогда возьмите вариант за 1.87.

Победа Финляндии в овертайме идет за 8.10, Чехии — за 11.0.

Шикарный вариант — ставка на гол в меньшинстве. Коэффициент — 7.00.