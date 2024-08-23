Финалисты Кубка фиферов-2024 от PARI и KEFIR разыграют более 2 000 000 рублей в Москве

Букмекерская компания PARI и популярный футбольный блогер Сергей KEFIR Никифоров анонсировали дату финала Кубка фиферов-2024. Решающие матчи турнира пройдут 29 августа в Москве в формате LAN, где участники будут бороться за призовой фонд в размере 2,1 миллиона рублей. Мероприятие состоится в клубе BOUNCE по адресу: 3-я ул. Ямского Поля, д. 2, корп. 6. Начало ивента в 18.30 по московскому времени. Билеты уже в продаже.

В этот день зрителей ждут четыре матча: два полуфинала, а также поединок за третье место и финал, который пройдет в формате best-of-3. Помимо просмотра захватывающих матчей зрители Кубка фиферов смогут увидеть топовых киберспортсменов и блогеров и пообщаться с ними. Кроме того, гостей мероприятия на площадке ждут вкусная еда и напитки.

Решающие матчи Кубка фиферов-2024 будет освещать известный футбольный комментатор Михаил Моссаковский. Ведущим мероприятия выступит Илья Пелехацкий. Для зрителей, которые не смогут приехать на площадку, будет доступна онлайн-трансляция. Она состоится на Twitch-канале KEFIR.

Участники решающей стадии турнира разыграют между собой призовой фонд в размере 2,1 миллиона рублей. 1 миллион рублей в призовой фонд турнира внес известный блогер Wylsacom, у которого на YouTube более 11 миллионов подписчиков.

Кубок фиферов — ежегодный масштабный турнир по футбольному симулятору FIFA, организуемый KEFIR при поддержке PARI. Текущий чемпионат стал уже девятым по счету. В турнире участвовали 32 известных блогера и киберспортсмена. В прошлом году победителем стал Klenoff, который в этот раз покинул чемпионат на групповой стадии.