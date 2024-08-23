Финалисты Кубка фиферов-2024 от PARI и KEFIR разыграют более 2 000 000 рублей в Москве
Букмекерская компания PARI и популярный футбольный блогер Сергей KEFIR Никифоров анонсировали дату финала Кубка фиферов-2024. Решающие матчи турнира пройдут 29 августа в Москве в формате LAN, где участники будут бороться за призовой фонд в размере 2,1 миллиона рублей. Мероприятие состоится в клубе BOUNCE по адресу: 3-я ул. Ямского Поля, д. 2, корп. 6. Начало ивента в 18.30 по московскому времени. Билеты уже в продаже.
В этот день зрителей ждут четыре матча: два полуфинала, а также поединок за третье место и финал, который пройдет в формате best-of-3. Помимо просмотра захватывающих матчей зрители Кубка фиферов смогут увидеть топовых киберспортсменов и блогеров и пообщаться с ними. Кроме того, гостей мероприятия на площадке ждут вкусная еда и напитки.
Решающие матчи Кубка фиферов-2024 будет освещать известный футбольный комментатор Михаил Моссаковский. Ведущим мероприятия выступит Илья Пелехацкий. Для зрителей, которые не смогут приехать на площадку, будет доступна онлайн-трансляция. Она состоится на Twitch-канале KEFIR.
Участники решающей стадии турнира разыграют между собой призовой фонд в размере 2,1 миллиона рублей. 1 миллион рублей в призовой фонд турнира внес известный блогер Wylsacom, у которого на YouTube более 11 миллионов подписчиков.
Кубок фиферов — ежегодный масштабный турнир по футбольному симулятору FIFA, организуемый KEFIR при поддержке PARI. Текущий чемпионат стал уже девятым по счету. В турнире участвовали 32 известных блогера и киберспортсмена. В прошлом году победителем стал Klenoff, который в этот раз покинул чемпионат на групповой стадии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|5
|1
|2
|2
|2-4
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0