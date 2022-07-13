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«Ференцварош» — «Тобол»: прогноз на матч Лиги чемпионов 13 июля 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Тобол» 13 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Станислав Черчесов.
Фото Global Look Press

13 июля «Ференцварош» Станислава Черчесова постарается выйти во второй раунд квалификации Лиги чемпионов. Для этого чемпионам Венгрии необходимо после гостевых 0:0 обыграть на стадионе «Групама» в Будапеште казахстанский «Тобол». Матч начнется в 21.00 по московскому времени. В России он показан не будет, а обслужит его рефери из Польши Кшиштоф Якубик.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
13 июл, 21:00. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
Тобол Кс

Шансы «Ференцвароша» победить в основное время очень высоки — так считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. На данный исход можно поставить с коэффициентом 1.33, это примерно 75% вероятности исхода. Ничья оценена в 5.20 (19%), успех «Тобола» идет за самую высокую котировку 9.90 (6%).

Поставленная на триумф казахстанского клуба 1000 рублей в случае сенсации принесет выплату в 9900 рублей.

«Тобол» наверняка сделает ставку на удержание нулей и постарается победить по пенальти. На то, что гости не уступят в основное время, коэффициент 3.30.

Чемпионы Казахстана, чтобы повысить собственные шансы на успех в ЛЧ, перед предстоящим матчем полурезервным составом проиграли в чемпионате со счетом 1:6 «Таразу». И все-таки на их проход дальше котировка упала не сильно — всего до 5.10. На итоговый успех «Ференцвароша» котировка 1.17.

Тотал больше и тотал меньше 2.5 гола идет за одинаковые 1.90.

При этом голы ожидаются только со стороны хозяев, потому что на «обе забьют» котировка 2.30, а на обратный исход — 1.61.

Три наиболее вероятных точных счета указывают на тотальное преимущество команды Станислава Черчесова:

  • 2:0 идет за 5.50;
  • 1:0 — за 5.60;
  • 3:0 — за 8.00.
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Прогноз и ставка на матч «Ференцварош» — «Тобол»

Бывший главный тренер сборной России после первого матча заявил, что игра была равной, а результат — заслуженный. При этом «Тобол» играл достаточно агрессивно и некоторое время поддавливал соперника, а суммарно нанес аж 15 ударов по воротам «Ференцвароша».

Гостевая встреча будет для казахстанского клуба значительно тяжелее, потому что им предстоял длительный путь до Венгрии, а местные болельщики будут давить психологически. Ради того, чтобы получить хоть какие-то шансы в ответной игре, главный тренер «Тобола» Милан Миланович сыграл в чемпионате полуторным составом. Возможно, это позволит гостям выстоять, но забить много на пару с соперником у них вряд ли получится.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

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ФК Тобол
ФК Ференцварош
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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