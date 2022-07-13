«Ференцварош» — «Тобол»: прогноз на матч Лиги чемпионов 13 июля 2022 года
13 июля «Ференцварош» Станислава Черчесова постарается выйти во второй раунд квалификации Лиги чемпионов. Для этого чемпионам Венгрии необходимо после гостевых 0:0 обыграть на стадионе «Групама» в Будапеште казахстанский «Тобол». Матч начнется в 21.00 по московскому времени. В России он показан не будет, а обслужит его рефери из Польши Кшиштоф Якубик.
Шансы «Ференцвароша» победить в основное время очень высоки — так считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. На данный исход можно поставить с коэффициентом 1.33, это примерно 75% вероятности исхода. Ничья оценена в 5.20 (19%), успех «Тобола» идет за самую высокую котировку 9.90 (6%).
Поставленная на триумф казахстанского клуба 1000 рублей в случае сенсации принесет выплату в 9900 рублей.
«Тобол» наверняка сделает ставку на удержание нулей и постарается победить по пенальти. На то, что гости не уступят в основное время, коэффициент 3.30.
Чемпионы Казахстана, чтобы повысить собственные шансы на успех в ЛЧ, перед предстоящим матчем полурезервным составом проиграли в чемпионате со счетом 1:6 «Таразу». И все-таки на их проход дальше котировка упала не сильно — всего до 5.10. На итоговый успех «Ференцвароша» котировка 1.17.
Тотал больше и тотал меньше 2.5 гола идет за одинаковые 1.90.
При этом голы ожидаются только со стороны хозяев, потому что на «обе забьют» котировка 2.30, а на обратный исход — 1.61.
Три наиболее вероятных точных счета указывают на тотальное преимущество команды Станислава Черчесова:
Прогноз и ставка на матч «Ференцварош» — «Тобол»
Бывший главный тренер сборной России после первого матча заявил, что игра была равной, а результат — заслуженный. При этом «Тобол» играл достаточно агрессивно и некоторое время поддавливал соперника, а суммарно нанес аж 15 ударов по воротам «Ференцвароша».
Гостевая встреча будет для казахстанского клуба значительно тяжелее, потому что им предстоял длительный путь до Венгрии, а местные болельщики будут давить психологически. Ради того, чтобы получить хоть какие-то шансы в ответной игре, главный тренер «Тобола» Милан Миланович сыграл в чемпионате полуторным составом. Возможно, это позволит гостям выстоять, но забить много на пару с соперником у них вряд ли получится.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -