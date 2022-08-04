4 августа в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы турецкий «Фенербахче» встретится с чешским «Словацко». Игра начнется в 20.00 по московскому времени на стадионе «Улкер», в прямом эфире в России она показана не будет. Главный арбитр встречи — португалец Жоау Педру Пиньейру.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ определили однозначного фаворита. Поставить на успех «Фенербахче» можно за 1.35, это примерно 74% вероятности. А вот на победу «Словацко» коэффициент сумасшедший — 9.40 (10%). Ничья идет за 4.80 (16%).

При ставке 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 4800 рублей, чистая прибыль — 3800 рублей.

Вариант «гости не проиграют» можно взять за 3.20.

Игра ожидается односторонней — между соперниками слишком большая разница в классе. Если вы хотите добавить интриги или улучшить коэффициент, воспользуйтесь форой: как вариант, Ф1(-1.5) доступна за 2.00, Ф1(-2.5) — за 3.60.

В этом матче есть широкая линия на угловые. Например, можно взять тотал больше 9.5 корнера за 1.87. Если считаете, что «Фенербахче» подаст больше угловых, поставьте на это за 1.25. Аналогичная ставка на «Словацко» идет за 4.90.

Наиболее вероятный точный счет матча — победа «Фенербахче» 2:0 за 5.60.

Прогноз и ставка на матч «Фенербахче» — «Словацко»

В конце июля «Фенербахче» драматично вылетел из Лиги чемпионов от киевского «Динамо». Турки остались в меньшинстве, дотерпели до овертайма и пропустили на последних минутах. В Лиге Европы таких ошибок допускать нельзя, но в этом турнире и уровень сопротивления меньше. «Словацко» — четвертый клуб Чехии прошлого сезона, который стартовал в чемпионате не слишком бодро. Форма команд и разница в классе скажется на исходе. Турки победят — вопрос в том, сколько голов они забьют.

Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.62.