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Сегодня, 12:15

Эксперты назвали фаворитов чемпионата мира после 1/8 финала

Евгений Коростелев
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Неймар.
Фото Global Look Press

6 ноября в Катаре завершились последние матчи первого раунда плей-офф — по итогам 1/8 отсеялись еще восемь команд и столько же продолжают борьбу за титул.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что наилучшие шансы победить на мундиале у Бразилии. Поставить на успех самой титулованной сборной мира можно с коэффициентом 2.75. Главным соперником пентакампеонов аналитики считают Францию, на которую предложена котировка — 5.00. Бразильцы и французы смогут встретиться только в финале. Третьим фаворитом идет Аргентина с Лео Месси (7.00). В четвертьфинале «Альбиселесте» предстоит встретиться с опасными голландцами.

Криштиану Роналду. Кажется, Роналду едет в Саудовскую Аравию. Что он покажет за 200 млн евро в год?

За одинаковые 7.50 предложено взять триумф Англии или Португалии. Правда, у «Трех львов» в соперниках по 1/4 действующие чемпионы мира французы, а у Криштиану и Ко — значительно более скромная команда Марокко.

Остальные три команды имеют мизерные шансы завоевать трофей. Например, на Нидерланды коэффициент аж 20.0. Впереди по сетке у них Аргентина (1/4), Бразилия (потенциально в 1/2) и условные Франция или Португалия.

За 40.0 можно взять сенсационную победу Марокко, а за 42.0 — Хорватии.

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ЦСКА — «Торпедо»: прогноз на матч КХЛ 7 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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