«Факел» — «Урал»: прогноз на матч РПЛ 12 августа 2022 года
12 августа в пятом туре РПЛ «Факел» примет «Урал». Игра начнется в 19.30 по московскому времени в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.25 мск. Главный арбитр встречи — Владислав Безбородов.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев. На успех «Факела» можно поставить за 2.02, это примерно 49% вероятности. Победа «Урала» оценивается котировкой 3.80 (26%), взять ничью можно за 3.60 (25%).
При ставке в 1000 рублей на равенство по итогам 90 минут выплата в случае успеха составит 3600 рублей.
Вариант, при котором гости не проиграют, можно взять за 1.85.
Несмотря на наличие фаворита, матч ожидается близкий и может закончиться любым результатом. Есть смысл подстраховаться при помощи форы: Ф1(0) идет за 1.48, Ф2(0) — за 2.75.
За минувшие четыре тура РПЛ «Факел» в каждом матче и забивал, и пропускал. «Урал» забил всего раз. «Обе забьют» можно взять за 1.88, обратный исход — за 1.92.
Для этой игры открыт рынок на угловые: если считаете, что соперники пробьют тотал больше 9.5 корнера, то возьмите такой вариант за 2.00.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.40.
Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Урал»
Игорь Шалимов был отправлен в отставку после провального старта сезона: четыре поражения и десять пропущенных мячей за четыре тура ему не простили. Поэтому «Урал» теперь загадка: встрепенется ли он после ухода тренера, или станет еще хуже? При условии, что все останется на нынешнем уровне, у екатеринбуржцев шансов на победу практически нет. «Факел» очень бодро показал себя на старте сезона, а учитывая, что матч для него еще и домашний, то можно рассмотреть вариант со ставкой на победу воронежцев.
Рекомендуемая ставка: П1 за 2.02.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0