12 августа в пятом туре РПЛ «Факел» примет «Урал». Игра начнется в 19.30 по московскому времени в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.25 мск. Главный арбитр встречи — Владислав Безбородов.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев. На успех «Факела» можно поставить за 2.02, это примерно 49% вероятности. Победа «Урала» оценивается котировкой 3.80 (26%), взять ничью можно за 3.60 (25%).

При ставке в 1000 рублей на равенство по итогам 90 минут выплата в случае успеха составит 3600 рублей.

Вариант, при котором гости не проиграют, можно взять за 1.85.

Несмотря на наличие фаворита, матч ожидается близкий и может закончиться любым результатом. Есть смысл подстраховаться при помощи форы: Ф1(0) идет за 1.48, Ф2(0) — за 2.75.

За минувшие четыре тура РПЛ «Факел» в каждом матче и забивал, и пропускал. «Урал» забил всего раз. «Обе забьют» можно взять за 1.88, обратный исход — за 1.92.

Для этой игры открыт рынок на угловые: если считаете, что соперники пробьют тотал больше 9.5 корнера, то возьмите такой вариант за 2.00.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.40.

Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Урал»

Игорь Шалимов был отправлен в отставку после провального старта сезона: четыре поражения и десять пропущенных мячей за четыре тура ему не простили. Поэтому «Урал» теперь загадка: встрепенется ли он после ухода тренера, или станет еще хуже? При условии, что все останется на нынешнем уровне, у екатеринбуржцев шансов на победу практически нет. «Факел» очень бодро показал себя на старте сезона, а учитывая, что матч для него еще и домашний, то можно рассмотреть вариант со ставкой на победу воронежцев.

Рекомендуемая ставка: П1 за 2.02.