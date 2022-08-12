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«Факел» — «Урал»: прогноз на матч РПЛ 12 августа 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Урал» 12 августа 2022 года
Артем Белинин
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Игроки «Факела» празднуют гол в ворота ЦСКА.
Фото Сайт ФК «Факел».

12 августа в пятом туре РПЛ «Факел» примет «Урал». Игра начнется в 19.30 по московскому времени в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.25 мск. Главный арбитр встречи — Владислав Безбородов.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
12 авг, 19:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Урал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев. На успех «Факела» можно поставить за 2.02, это примерно 49% вероятности. Победа «Урала» оценивается котировкой 3.80 (26%), взять ничью можно за 3.60 (25%).

При ставке в 1000 рублей на равенство по итогам 90 минут выплата в случае успеха составит 3600 рублей.

Вариант, при котором гости не проиграют, можно взять за 1.85.

Несмотря на наличие фаворита, матч ожидается близкий и может закончиться любым результатом. Есть смысл подстраховаться при помощи форы: Ф1(0) идет за 1.48, Ф2(0) — за 2.75.

За минувшие четыре тура РПЛ «Факел» в каждом матче и забивал, и пропускал. «Урал» забил всего раз. «Обе забьют» можно взять за 1.88, обратный исход — за 1.92.

Для этой игры открыт рынок на угловые: если считаете, что соперники пробьют тотал больше 9.5 корнера, то возьмите такой вариант за 2.00.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.40.

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Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Урал»

Игорь Шалимов был отправлен в отставку после провального старта сезона: четыре поражения и десять пропущенных мячей за четыре тура ему не простили. Поэтому «Урал» теперь загадка: встрепенется ли он после ухода тренера, или станет еще хуже? При условии, что все останется на нынешнем уровне, у екатеринбуржцев шансов на победу практически нет. «Факел» очень бодро показал себя на старте сезона, а учитывая, что матч для него еще и домашний, то можно рассмотреть вариант со ставкой на победу воронежцев.

Рекомендуемая ставка: П1 за 2.02.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
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«Партизан» — АЕК Ларнака: прогноз на матч Лиги Европы 11 августа 2022 года
Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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