«Факел» — «Урал»: где смотреть матч РПЛ 12 августа 2022 года онлайн в прямом эфире
12 августа в Воронеже состоится игра пятого тура РПЛ между «Факелом» и занимающим последнее место в таблице «Уралом». Матч начнется в 19.30 по московскому времени на Центральном стадионе профсоюзов и будет показан в прямом эфире на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт эфира — в 19.25 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что «Факел» наконец добьется первой победы после возвращения в РПЛ. На победу воронежцев можно поставить с коэффициентом 2.00, что примерно 50% вероятности исхода. На ничью выставлена котировка 3.50 (28%), на успех «Урала» — 4.00 (22%).
Если считаете, что екатеринбуржцы встрепенутся после отставки Игоря Шалимова, ставка в 1000 рублей на их победу может принести выплату в 4000 рублей.
Также можете подстраховать гостей: Х2 идет за 1.86.
Результативность матча наверняка будет зависеть от «Факела», который всегда играет напористо, агрессивно и забивает всем подряд: на тотал больше 2.5 мяча коэффициент 2.20, на ТМ 2.5 — 1.71.
У «Урала» всего один забитый мяч в четырех играх, поэтому вероятность обмена голами под вопросом: вариант «обе забьют» идет за 2.02, обратный исход — за 1.79.
Обратите внимание, что «Факел» очень неаккуратно играет в своей штрафной: в четырех матчах в его ворота были назначены четыре пенальти. На 11-метровый в предстоящей встрече котировка — 2.35.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0