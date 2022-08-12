12 августа в Воронеже состоится игра пятого тура РПЛ между «Факелом» и занимающим последнее место в таблице «Уралом». Матч начнется в 19.30 по московскому времени на Центральном стадионе профсоюзов и будет показан в прямом эфире на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт эфира — в 19.25 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что «Факел» наконец добьется первой победы после возвращения в РПЛ. На победу воронежцев можно поставить с коэффициентом 2.00, что примерно 50% вероятности исхода. На ничью выставлена котировка 3.50 (28%), на успех «Урала» — 4.00 (22%).

Если считаете, что екатеринбуржцы встрепенутся после отставки Игоря Шалимова, ставка в 1000 рублей на их победу может принести выплату в 4000 рублей.

Также можете подстраховать гостей: Х2 идет за 1.86.

Результативность матча наверняка будет зависеть от «Факела», который всегда играет напористо, агрессивно и забивает всем подряд: на тотал больше 2.5 мяча коэффициент 2.20, на ТМ 2.5 — 1.71.

У «Урала» всего один забитый мяч в четырех играх, поэтому вероятность обмена голами под вопросом: вариант «обе забьют» идет за 2.02, обратный исход — за 1.79.

Обратите внимание, что «Факел» очень неаккуратно играет в своей штрафной: в четырех матчах в его ворота были назначены четыре пенальти. На 11-метровый в предстоящей встрече котировка — 2.35.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: