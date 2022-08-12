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«Факел» — «Урал»: где смотреть матч РПЛ 12 августа 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Факел» — «Урал» 12 августа 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Олег Василенко и Георгий Гонгадзе.
Фото Сайт ФК «Факел», Global Look Press

12 августа в Воронеже состоится игра пятого тура РПЛ между «Факелом» и занимающим последнее место в таблице «Уралом». Матч начнется в 19.30 по московскому времени на Центральном стадионе профсоюзов и будет показан в прямом эфире на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт эфира — в 19.25 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
12 авг, 19:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Урал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что «Факел» наконец добьется первой победы после возвращения в РПЛ. На победу воронежцев можно поставить с коэффициентом 2.00, что примерно 50% вероятности исхода. На ничью выставлена котировка 3.50 (28%), на успех «Урала» — 4.00 (22%).

Если считаете, что екатеринбуржцы встрепенутся после отставки Игоря Шалимова, ставка в 1000 рублей на их победу может принести выплату в 4000 рублей.

Также можете подстраховать гостей: Х2 идет за 1.86.

Результативность матча наверняка будет зависеть от «Факела», который всегда играет напористо, агрессивно и забивает всем подряд: на тотал больше 2.5 мяча коэффициент 2.20, на ТМ 2.5 — 1.71.

У «Урала» всего один забитый мяч в четырех играх, поэтому вероятность обмена голами под вопросом: вариант «обе забьют» идет за 2.02, обратный исход — за 1.79.

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Обратите внимание, что «Факел» очень неаккуратно играет в своей штрафной: в четырех матчах в его ворота были назначены четыре пенальти. На 11-метровый в предстоящей встрече котировка — 2.35.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу «Факела» за 6.00;

  • 1:1 — за 6.30;

  • 2:0 — за 8.10.

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ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
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«Факел» — «Урал»: прогноз на матч РПЛ 12 августа 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
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30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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