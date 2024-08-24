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«Факел» — «Оренбург»: где смотреть матч РПЛ 24 августа 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Факел» — «Оренбург» 24 августа 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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24 августа в шестом туре чемпионата России «Факел» примет дома «Оренбург». Одни из аутсайдеров турнира сойдутся в Воронеже на стадионе «Факел», стартовый свисток арбитра Ивана Абросимова прозвучит в 17.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» с 17.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 17:30. Факел (Воронеж)
Факел
Оренбург

«Оренбург» — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерских компаний. На его победу можно поставить с коэффициентом 2.50, что примерно 40% вероятности исхода. Ничья идет за 3.35 (26%), выигрыш «Факела» — за 2.95 (34%).

Верите, что воронежцы упрутся и не уступят в домашней игре? Вариант 1Х доступен за 1.55.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.75.

Условие «обе забьют» сыграло в четырех последних матчах с участием «Оренбурга». Взять его можно за 1.87, противоположное — за 1.95.

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На то, что отличится только одна команда, коэффициент 2.40.

Попадание в штангу или перекладину оценено в 2.30. Если этого не произойдет, сыграет пари за 1.55.

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
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«Зенит» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 24 августа 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

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 7
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ЦСКА

 4
П
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Алексей Батраков

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 4
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Динамо

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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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Динамо

 4 1 1
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Факел

 3 1 0
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