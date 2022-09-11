«Факел» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 11 сентября 2022 года
11 сентября в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов местный «Факел» примет топ-клуб из Москвы — «Локомотив». Игра начнется в 15.00 по столичному времени, главный арбитр встречи — Владислав Безбородов. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Локомотива» чуть больше шансов на победу: взять успех железнодорожников можно с коэффициентом 2.35, что составляет примерно 42% вероятности. Выигрыш «Факела» предложен с котировкой 3.00 (32%), ничья идет за 3.60 (26%).
Верите в первую победу «Факела» в сезоне? Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет 3000 рублей.
Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отражают перевес москвичей:
• ничья 1:1 идет за 6.60;
• победа гостей 1:0 — за 8.40;
• 2:1 — за 8.80.
Воронежцы вместе с «Торпедо» пропустили больше всех в РПЛ после восьми туров — по 19 мячей. «Локомотив» же в последних играх много забивает — девять мячей в трех матчах. Индивидуальный тотал железнодорожников больше 1.5 гола можно оформить за 2.13, ИТМ2 (1.5) — за 1.72. Эти рынки у «Факела» доступны за 2.47 и 1.55 соответственно.
Общий тотал больше 2.5 гола оценен в 1.84, ТМ 2.5 — в 2.03. Обе команды выступают достаточно результативно: в матчах «Факела» соперники забивали в среднем по 3.6 мяча за игру, в играх «Локо» — 3.5 гола.
Поставить на то, что отличатся обе команды, можно с коэффициентом 1.69, «обе забьют — нет» идет за 2.17.
Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Локомотив» 11 сентября 2022 года
Перед игрой с железнодорожниками из «Факела» уволили главного тренера Олега Василенко. Команда действительно выступает слабо: ни разу не выиграла за восемь туров и выгрызла лишь четыре ничьих. Воронежцы умеют бороться и отобрали очки даже у «Динамо» (3:3). Возможно, приход нового тренера еще сильнее взбодрит игроков. «Локомотив» же проваливает текущий сезон. Команда часто теряет очки с соперниками ниже классом и за восемь туров победила лишь дважды. Хозяевам по силам не проиграть москвичам в предстоящей игре, тем более на своем кипящем от поддержки стадионе.
Рекомендуемая ставка: «Факел» не проиграет за 1.64.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1