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11 сентября 2022, 13:15

«Факел» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 11 сентября 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Локомотив» 11 сентября 2022 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Антон Миранчук («Локомотив»).
Фото Твиттер «Локомотива», Twitter

11 сентября в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов местный «Факел» примет топ-клуб из Москвы — «Локомотив». Игра начнется в 15.00 по столичному времени, главный арбитр встречи — Владислав Безбородов. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
11 сент, 15:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
2:0
Локомотив

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Локомотива» чуть больше шансов на победу: взять успех железнодорожников можно с коэффициентом 2.35, что составляет примерно 42% вероятности. Выигрыш «Факела» предложен с котировкой 3.00 (32%), ничья идет за 3.60 (26%).

Верите в первую победу «Факела» в сезоне? Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет 3000 рублей.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отражают перевес москвичей:

• ничья 1:1 идет за 6.60;

• победа гостей 1:0 — за 8.40;

• 2:1 — за 8.80.

Воронежцы вместе с «Торпедо» пропустили больше всех в РПЛ после восьми туров — по 19 мячей. «Локомотив» же в последних играх много забивает — девять мячей в трех матчах. Индивидуальный тотал железнодорожников больше 1.5 гола можно оформить за 2.13, ИТМ2 (1.5) — за 1.72. Эти рынки у «Факела» доступны за 2.47 и 1.55 соответственно.

Общий тотал больше 2.5 гола оценен в 1.84, ТМ 2.5 — в 2.03. Обе команды выступают достаточно результативно: в матчах «Факела» соперники забивали в среднем по 3.6 мяча за игру, в играх «Локо» — 3.5 гола.

Поставить на то, что отличатся обе команды, можно с коэффициентом 1.69, «обе забьют — нет» идет за 2.17.

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Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Локомотив» 11 сентября 2022 года

Перед игрой с железнодорожниками из «Факела» уволили главного тренера Олега Василенко. Команда действительно выступает слабо: ни разу не выиграла за восемь туров и выгрызла лишь четыре ничьих. Воронежцы умеют бороться и отобрали очки даже у «Динамо» (3:3). Возможно, приход нового тренера еще сильнее взбодрит игроков. «Локомотив» же проваливает текущий сезон. Команда часто теряет очки с соперниками ниже классом и за восемь туров победила лишь дважды. Хозяевам по силам не проиграть москвичам в предстоящей игре, тем более на своем кипящем от поддержки стадионе.

Рекомендуемая ставка: «Факел» не проиграет за 1.64.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

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Федор Чалов

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 6
П
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Крылья Советов

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Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
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Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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