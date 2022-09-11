11 сентября в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов местный «Факел» примет топ-клуб из Москвы — «Локомотив». Игра начнется в 15.00 по столичному времени, главный арбитр встречи — Владислав Безбородов. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Локомотива» чуть больше шансов на победу: взять успех железнодорожников можно с коэффициентом 2.35, что составляет примерно 42% вероятности. Выигрыш «Факела» предложен с котировкой 3.00 (32%), ничья идет за 3.60 (26%).

Верите в первую победу «Факела» в сезоне? Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет 3000 рублей.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отражают перевес москвичей:

• ничья 1:1 идет за 6.60;

• победа гостей 1:0 — за 8.40;

• 2:1 — за 8.80.

Воронежцы вместе с «Торпедо» пропустили больше всех в РПЛ после восьми туров — по 19 мячей. «Локомотив» же в последних играх много забивает — девять мячей в трех матчах. Индивидуальный тотал железнодорожников больше 1.5 гола можно оформить за 2.13, ИТМ2 (1.5) — за 1.72. Эти рынки у «Факела» доступны за 2.47 и 1.55 соответственно.

Общий тотал больше 2.5 гола оценен в 1.84, ТМ 2.5 — в 2.03. Обе команды выступают достаточно результативно: в матчах «Факела» соперники забивали в среднем по 3.6 мяча за игру, в играх «Локо» — 3.5 гола.

Поставить на то, что отличатся обе команды, можно с коэффициентом 1.69, «обе забьют — нет» идет за 2.17.

Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Локомотив» 11 сентября 2022 года

Перед игрой с железнодорожниками из «Факела» уволили главного тренера Олега Василенко. Команда действительно выступает слабо: ни разу не выиграла за восемь туров и выгрызла лишь четыре ничьих. Воронежцы умеют бороться и отобрали очки даже у «Динамо» (3:3). Возможно, приход нового тренера еще сильнее взбодрит игроков. «Локомотив» же проваливает текущий сезон. Команда часто теряет очки с соперниками ниже классом и за восемь туров победила лишь дважды. Хозяевам по силам не проиграть москвичам в предстоящей игре, тем более на своем кипящем от поддержки стадионе.

Рекомендуемая ставка: «Факел» не проиграет за 1.64.