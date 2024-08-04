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Сегодня, 08:15

«Факел» — «Краснодар»: «быки» не пропустили в двух встречах подряд

Прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Краснодар» 4 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Джон Кордоба и Георгий Арутюнян («Краснодар»).
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»

4 августа «Краснодар» пожалует в гости к «Факелу» в третьем туре РПЛ. Встреча состоится в Воронеже на стадионе «Факел» и начнется в 17.30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Алексей Сухой. Телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru покажут поединок в прямом эфире с 17.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 17:30. Факел (Воронеж)
Факел
Краснодар

Букмекеры ждут победы «быков»: это событие оценили в 2.35, что составляет около 40% вероятности. На успех «Факела» предложили 3.30 (30%). Ничья идет за те же 3.30 (30%).

Выигрыш воронежцев с форой (0) можно взять за 2.25. Опцию Ф2(0) — за 1.65.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.68. На «обе забьют» дали котировку 2.00, на обратный рынок — 1.83.

«Краснодар» не пропустил в двух встречах подряд — с махачкалинским «Динамо» в РПЛ (0:0) и с ЦСКА в Кубке России (1:0). На продолжение сухой серии черно-зеленых представлен коэффициент 2.60.

Манфред Угальде (&laquo;Спартак&raquo;). После отстранения Соболева «Спартак» выиграл дважды подряд с общим счетом 6:1. Барко привез магию, а Угальде научился забивать

Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Краснодар»

Команда Мурада Мусаева не пропустила в двух встречах подряд — с махачкалинским «Динамо» в чемпионате (0:0) и с ЦСКА в Кубке России (1:0). У «быков» отличные шансы продлить серию. В прошлом туре «Факел» всухую сгорел дебютанту РПЛ «Акрону» (0:2) — а ведь это был матч открытия нового стадиона в Воронеже. В середине недели коллектив Игоря Черевченко разгромно влетел «Зениту» — забить в Санкт-Петербурге тоже не получилось. Да и в минувшем сезоне огорчить «Краснодар» у сине-белых не вышло: дома разошлись нулевой ничьей, на выезде уступили (0:2).

Рекомендуемая ставка: «Факел» не забьет за 2.60.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
0
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ЦСКА — «Оренбург»: обе команды начали чемпионат без поражений и пропущенных мячей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
8
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
12
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
13
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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29 тур
30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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Зенит

 6
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Бителло

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Зенит

 2
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
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Даниил Фомин

Динамо

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