4 августа «Краснодар» пожалует в гости к «Факелу» в третьем туре РПЛ. Встреча состоится в Воронеже на стадионе «Факел» и начнется в 17.30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Алексей Сухой. Телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru покажут поединок в прямом эфире с 17.25 мск.

Букмекеры ждут победы «быков»: это событие оценили в 2.35, что составляет около 40% вероятности. На успех «Факела» предложили 3.30 (30%). Ничья идет за те же 3.30 (30%).

Выигрыш воронежцев с форой (0) можно взять за 2.25. Опцию Ф2(0) — за 1.65.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.68. На «обе забьют» дали котировку 2.00, на обратный рынок — 1.83.

«Краснодар» не пропустил в двух встречах подряд — с махачкалинским «Динамо» в РПЛ (0:0) и с ЦСКА в Кубке России (1:0). На продолжение сухой серии черно-зеленых представлен коэффициент 2.60.

Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Краснодар»

Команда Мурада Мусаева не пропустила в двух встречах подряд — с махачкалинским «Динамо» в чемпионате (0:0) и с ЦСКА в Кубке России (1:0). У «быков» отличные шансы продлить серию. В прошлом туре «Факел» всухую сгорел дебютанту РПЛ «Акрону» (0:2) — а ведь это был матч открытия нового стадиона в Воронеже. В середине недели коллектив Игоря Черевченко разгромно влетел «Зениту» — забить в Санкт-Петербурге тоже не получилось. Да и в минувшем сезоне огорчить «Краснодар» у сине-белых не вышло: дома разошлись нулевой ничьей, на выезде уступили (0:2).

Рекомендуемая ставка: «Факел» не забьет за 2.60.