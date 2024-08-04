«Факел» — «Краснодар»: «быки» не пропустили в двух встречах подряд
4 августа «Краснодар» пожалует в гости к «Факелу» в третьем туре РПЛ. Встреча состоится в Воронеже на стадионе «Факел» и начнется в 17.30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Алексей Сухой. Телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru покажут поединок в прямом эфире с 17.25 мск.
Букмекеры ждут победы «быков»: это событие оценили в 2.35, что составляет около 40% вероятности. На успех «Факела» предложили 3.30 (30%). Ничья идет за те же 3.30 (30%).
Выигрыш воронежцев с форой (0) можно взять за 2.25. Опцию Ф2(0) — за 1.65.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.68. На «обе забьют» дали котировку 2.00, на обратный рынок — 1.83.
«Краснодар» не пропустил в двух встречах подряд — с махачкалинским «Динамо» в РПЛ (0:0) и с ЦСКА в Кубке России (1:0). На продолжение сухой серии черно-зеленых представлен коэффициент 2.60.
Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Краснодар»
Команда Мурада Мусаева не пропустила в двух встречах подряд — с махачкалинским «Динамо» в чемпионате (0:0) и с ЦСКА в Кубке России (1:0). У «быков» отличные шансы продлить серию. В прошлом туре «Факел» всухую сгорел дебютанту РПЛ «Акрону» (0:2) — а ведь это был матч открытия нового стадиона в Воронеже. В середине недели коллектив Игоря Черевченко разгромно влетел «Зениту» — забить в Санкт-Петербурге тоже не получилось. Да и в минувшем сезоне огорчить «Краснодар» у сине-белых не вышло: дома разошлись нулевой ничьей, на выезде уступили (0:2).
Рекомендуемая ставка: «Факел» не забьет за 2.60.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|0 : 2
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|5 : 0
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Педро
Зенит
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0