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«Факел» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 4 августа 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Факел» — «Краснодар» 4 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Дилан Мертенс («Факел»).
Фото Официальный сайт ФК «Факел»

4 августа «Факел» и «Краснодар» сыграют в третьем туре РПЛ. Матч пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток судьи Алексея Сухого прозвучит в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru с 17.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 17:30. Факел (Воронеж)
Факел
Краснодар

Букмекеры склоняются к тому, что три очка достанутся «Краснодару»: на победу коллектива Мурада Мусаева предложили котировку 2.35, что составляет примерно 40% вероятности. Выигрыш хозяев и ничья доступны за одинаковые 3.30 (30%).

«Факел» уступил во всех трех предыдущих матчах нового сезона с общим счетом 1:8. Считаете, что неудачная серия воронежцев прервется? Опция 1Х идет за 1.60.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.20, ТМ 2.5 можно взять за 1.68.

Манфред Угальде (&laquo;Спартак&raquo;). После отстранения Соболева «Спартак» выиграл дважды подряд с общим счетом 6:1. Барко привез магию, а Угальде научился забивать

Рынок «обе забьют» оценили в 2.00, обратный вариант — в 1.83.

В каждой из трех прошлых игр команда Игоря Черевченко пропустила как минимум дважды. Коэффициент на то, что «быки» оформят больше 1.5 гола, — 2.50.

Три наиболее вероятных результата поединка, по версии экспертов, указывают на ничью или победу «Краснодара»:

  • 0:0 — за 6.50;
  • 1:1 — за 7.00;
  • 1:0 — за 7.50.
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ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
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ЦСКА — «Оренбург»: где смотреть матч РПЛ 4 августа 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
8
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
12
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
13
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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