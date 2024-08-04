«Факел» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 4 августа 2024 года онлайн в прямом эфире
4 августа «Факел» и «Краснодар» сыграют в третьем туре РПЛ. Матч пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток судьи Алексея Сухого прозвучит в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru с 17.25 мск.
Букмекеры склоняются к тому, что три очка достанутся «Краснодару»: на победу коллектива Мурада Мусаева предложили котировку 2.35, что составляет примерно 40% вероятности. Выигрыш хозяев и ничья доступны за одинаковые 3.30 (30%).
«Факел» уступил во всех трех предыдущих матчах нового сезона с общим счетом 1:8. Считаете, что неудачная серия воронежцев прервется? Опция 1Х идет за 1.60.
Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.20, ТМ 2.5 можно взять за 1.68.
Рынок «обе забьют» оценили в 2.00, обратный вариант — в 1.83.
В каждой из трех прошлых игр команда Игоря Черевченко пропустила как минимум дважды. Коэффициент на то, что «быки» оформят больше 1.5 гола, — 2.50.
Три наиболее вероятных результата поединка, по версии экспертов, указывают на ничью или победу «Краснодара»:
- 0:0 — за 6.50;
- 1:1 — за 7.00;
- 1:0 — за 7.50.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|0 : 2
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|5 : 0
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Педро
Зенит
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0