1 декабря состоится матч 15-го тура АПЛ, в котором сыграют «Эвертон» и «Ливерпуль». Матч пройдет на стадионе «Гудисон Парк» и начнется в 23.15. Трансляцию покажет сервис Okko.

01.12.2021 | Эвертон — Ливерпуль

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Ливерпуль» фаворитом игры. На успех официального партнера компании можно поставить с котировкой 1.40 — это примерно 70% вероятности. Ничью есть вариант взять за 5.20 (20%), а успех «Эвертона» (10%) есть за 7.00.

Ф1(+1.5) доступна за 1.77, а Ф2(-1.5) — за 2.06.

При ставке в 1000 рублей на победу «Эвертона» потенциальная выплата составит 7000.

Ставка «Эвертон» не проиграет» есть в линии за 3.10.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.40. Удаление идет за 5.00.

Удаление и пенальти возможны за 11.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.95. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.90.

— ТМ 1.5 — 4.90;

— Обе забьют: да — 1.87;

— Точный счет: 1:1 — 9.00.