«Эвертон» — «Кристал Пэлас»: прогноз на матч АПЛ 19 мая 2022 года
19 мая 2022 года состоится перенесенный матч 27-го тура чемпионата Англии, в котором «Эвертон» сойдется с «Кристал Пэлас». Игра между 16-й и 13-й командами пройдет на стадионе «Гудисон Парк» и начнется в 21.45 по московскому времени. Обслужит встречу 43-летний арбитр Энтони Тэйлор.
«Эвертон» — фаворит, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Фрэнка Лэмпарда можно поставить с коэффициентом 1.92, это около 52% вероятности исхода. Ничья оценена в 3.60 (28%), успех «Кристал Пэлас» — в 4.20 (20%).
Вы можете заработать 4200 рублей одной ставкой. Достаточно выбрать вариант П2, вложить 1000 рублей и дождаться нужного исхода встречи.
Также есть возможность подстраховать гостей — вариант «Кристал Пэлас» не проиграет" идет за 1.94.
Аналитики предполагают, что матч получится закрытым и нерезультативным. На тотал больше 2.5 мяча коэффициент 2.04, на ТМ 2.5 — 1.83.
В первом круге «орлы» победили 3:1, а затем выбили «Эвертон» в четвертьфинале Кубка Англии (4:0). На их победу с форой (-1.5) можно поставить за 9.20, а на Ф1(+1.5) — за 1.06.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:
1:0 — за 6.40;
1:1 — за 6.50;
2:0 — за 8.10.
Прогноз и ставка на матч «Эвертон» — «Кристал Пэлас»
В последние недели «Эвертон» добился нескольких значимых побед: обыграл «Челси» (1:0) и «МЮ» (1:0). При этом команду лихорадит, и она спокойно может уступить кому-то вроде «Брентфорда» или «Бёрнли». Сейчас «ириски» висят над пропастью и ведут борьбу за выживание — всего на два балла опережают тот же «Бернли» с 18-го места. Поэтому в домашнем матче против «Кристал Пэлас» будут очень агрессивны. Но и гости должны ответить. Не просто так они затолкали сопернику семь мячей в двух предыдущих играх, последняя из которых состоялась меньше двух месяцев назад.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0