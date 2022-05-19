19 мая 2022 года состоится перенесенный матч 27-го тура чемпионата Англии, в котором «Эвертон» сойдется с «Кристал Пэлас». Игра между 16-й и 13-й командами пройдет на стадионе «Гудисон Парк» и начнется в 21.45 по московскому времени. Обслужит встречу 43-летний арбитр Энтони Тэйлор.

«Эвертон» — фаворит, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Фрэнка Лэмпарда можно поставить с коэффициентом 1.92, это около 52% вероятности исхода. Ничья оценена в 3.60 (28%), успех «Кристал Пэлас» — в 4.20 (20%).

Вы можете заработать 4200 рублей одной ставкой. Достаточно выбрать вариант П2, вложить 1000 рублей и дождаться нужного исхода встречи.

Также есть возможность подстраховать гостей — вариант «Кристал Пэлас» не проиграет" идет за 1.94.

Аналитики предполагают, что матч получится закрытым и нерезультативным. На тотал больше 2.5 мяча коэффициент 2.04, на ТМ 2.5 — 1.83.

В первом круге «орлы» победили 3:1, а затем выбили «Эвертон» в четвертьфинале Кубка Англии (4:0). На их победу с форой (-1.5) можно поставить за 9.20, а на Ф1(+1.5) — за 1.06.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

1:0 — за 6.40;

1:1 — за 6.50;

2:0 — за 8.10.

Прогноз и ставка на матч «Эвертон» — «Кристал Пэлас»

В последние недели «Эвертон» добился нескольких значимых побед: обыграл «Челси» (1:0) и «МЮ» (1:0). При этом команду лихорадит, и она спокойно может уступить кому-то вроде «Брентфорда» или «Бёрнли». Сейчас «ириски» висят над пропастью и ведут борьбу за выживание — всего на два балла опережают тот же «Бернли» с 18-го места. Поэтому в домашнем матче против «Кристал Пэлас» будут очень агрессивны. Но и гости должны ответить. Не просто так они затолкали сопернику семь мячей в двух предыдущих играх, последняя из которых состоялась меньше двух месяцев назад.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.90.