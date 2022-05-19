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«Эвертон» — «Кристал Пэлас»: прогноз на матч АПЛ 19 мая 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Кристал Пэлас» 19 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Фрэнк Лэмпард («Эвертон»).
Фото Global Look Press

19 мая 2022 года состоится перенесенный матч 27-го тура чемпионата Англии, в котором «Эвертон» сойдется с «Кристал Пэлас». Игра между 16-й и 13-й командами пройдет на стадионе «Гудисон Парк» и начнется в 21.45 по московскому времени. Обслужит встречу 43-летний арбитр Энтони Тэйлор.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур
19 мая, 21:45. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
Кристал Пэлас

«Эвертон» — фаворит, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Фрэнка Лэмпарда можно поставить с коэффициентом 1.92, это около 52% вероятности исхода. Ничья оценена в 3.60 (28%), успех «Кристал Пэлас» — в 4.20 (20%).

Вы можете заработать 4200 рублей одной ставкой. Достаточно выбрать вариант П2, вложить 1000 рублей и дождаться нужного исхода встречи.

Также есть возможность подстраховать гостей — вариант «Кристал Пэлас» не проиграет" идет за 1.94.

Аналитики предполагают, что матч получится закрытым и нерезультативным. На тотал больше 2.5 мяча коэффициент 2.04, на ТМ 2.5 — 1.83.

В первом круге «орлы» победили 3:1, а затем выбили «Эвертон» в четвертьфинале Кубка Англии (4:0). На их победу с форой (-1.5) можно поставить за 9.20, а на Ф1(+1.5) — за 1.06.

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Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

1:0 — за 6.40;

1:1 — за 6.50;

2:0 — за 8.10.

Прогноз и ставка на матч «Эвертон» — «Кристал Пэлас»

В последние недели «Эвертон» добился нескольких значимых побед: обыграл «Челси» (1:0) и «МЮ» (1:0). При этом команду лихорадит, и она спокойно может уступить кому-то вроде «Брентфорда» или «Бёрнли». Сейчас «ириски» висят над пропастью и ведут борьбу за выживание — всего на два балла опережают тот же «Бернли» с 18-го места. Поэтому в домашнем матче против «Кристал Пэлас» будут очень агрессивны. Но и гости должны ответить. Не просто так они затолкали сопернику семь мячей в двух предыдущих играх, последняя из которых состоялась меньше двух месяцев назад.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Кристал Пэлас
ФК Эвертон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Дмитрий Полоз

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Краснодар

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Спартак

 16 1 4
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 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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 15 1 0
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