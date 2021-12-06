6 декабря 2021 года «Эвертон» примет «Арсенал» в рамках программы 15-го тура АПЛ. Встреча между ними состоится в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк», начало — в 23.00. Прямую трансляцию матча покажет онлайн-платформа Okko. Эфир стартует в 22.30.

Команда Артеты — фаворит встречи, по мнению аналитиков легальной букмекерской компании БЕТСИТИ. Вы можете поставить на победу «Арсенала» за 2.15 — это порядка 45% вероятности. Успех «Эвертона» оценивается коэффициентом 3.40 (28%), а ничья в матче — 3.60 (27%).

При ставке в 1000 рублей на «Арсенал» потенциальная выплата составит 2150 рублей, а прибыль — 1150 рублей.

Ф1(0) доступна за 2.50, а Ф2(0) — за 1.57.

Тотал голов больше 2.5 идет за 2.00, а ТМ 2.5 — за 1.86.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.83. Противоположный исход оценивается котировкой 1.98.

«Эвертон» не забивает более гола пять туров АПЛ подряд. Исправится? ИТБ1 (1.5) можно взять за 2.90.

Шансы «Арсенала» отличиться дважды или более в этом противостоянии оцениваются коэффициентом 2.13.

Верите, что счет будет открыт быстро? Тогда можете поставить на гол с 1-й по 15-ю минуту с коэффициентом 3.40.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 1:1 — коэффициент 6.40

· 0:1 — 7.10

· 1:2 — 8.50