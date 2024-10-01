Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 20:00

«Это все еще я». Фонд «Пари и побеждай» запускает системный проект помощи пожилым спортсменам

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Это все еще я.
Это все еще я.
Это все еще я.
1/3

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» совместно с фондом «Дополнительное время» запускает проект, посвященный ветеранам спорта. Они прошли долгий путь от первых тренировок до зрелых лет, сохранив свою страсть к любимому делу. Благодаря проекту у них появится возможность передать накопленный опыт и реализовать спортивные амбиции. Проект приурочен к 1 октября ? Международному дню пожилого человека.

На сайте проекта ? фотографии и истории его участников. Они рассказывают о том, как спорт изменил их жизнь, чего они достигли в прошлом и чем занимаются сейчас. Каждый из них хотел бы организовать встречу ветеранов, провести турнир или открыть спортивную школу. С помощью проекта они смогут получить необходимую поддержку и улучшить качество жизни.

Это все еще я.

Для авторов проекта важно показать, что спорт и активный образ жизни доступны в любом возрасте, и создать условия для социальной адаптации ветеранов спорта после завершения спортивной карьеры. Бывшие атлеты получают возможность вновь почувствовать себя востребованными и, в свою очередь, передать умения своим ровесникам и молодым спортсменам.

В каждом конкретном случае сотрудники фонда будут осуществлять мониторинг всех этапов работы с ветеранами ? с первых совместных шагов и до достижения необходимого результата.

Первыми героями стали регбист Юрий Викторович Дайнеко (86 лет), тренер Виктория Витольдовна Ярмушевская (76 лет), и теннисист Владимир Иванович Рубцов (95 лет).

«Для спортсмена не существует понятия «когда-то»: они навсегда остаются футболистами, боксерами, пловцами. Даже после официального завершения карьеры участвуют в турнирах ветеранов, проводят памятные матчи ? живут спортом. Я очень рада, что появился этот проект. Всегда с огромным удовольствием шла на работу и сейчас готова помогать людям, передавать им все то хорошее, что сама узнала в жизни», — поделилась Виктория Ярмушевская, тренер по спортивной гимнастике с многолетним стажем.

Это все еще я.

За каждым именем ? а таких по России сотни ? уникальная история преодолений и достижений и невероятный опыт, которым они готовы поделиться.

«Я уже 50 лет играю в теннис, очень люблю этот вид спорта. И, конечно, хочу играть не только летом, но и когда погодные условия вынуждают перебираться на крытые корты. Очень рад, что благодаря проекту я могу заниматься любимым видом спорта круглый год», ? сказал многократный чемпион России, теннисист Владимир Рубцов.

Партнерами проекта выступили спортивные федерации. При их участии было организовано несколько турниров для ветеранов спорта, в том числе Кубки по регби в Москве и Лазаревском, а также турнир по баскетболу в Воронеже.

Подать заявку на участие, рассказать свою историю или историю своего тренера, родственника или знакомого и получить помощь может любой желающий. Для этого нужно заполнить заявку на сайте проекта.

Это все еще я.

«Мы остаемся фанатами этих спортсменов и в своей работе опираемся на данные, анализируя изменения, которые произошли в жизни пожилых людей, вовлеченных в программу. Для нас важно помочь им вернуть или сохранить дух спортивных соревнований, радость спортивной игры, веру в свои силы и в победу. Для этого мы помогаем с экипировкой и арендой спортивных площадок, общением с федерациями и решением сложных жизненных вопросов», — говорит Алина Лебедева, попечитель фонда «Пари и побеждай».

«Эти люди — наша гордость. Они добывали для нас золотые медали, они боролись за честь нашей страны. И сейчас — они мотивация для нас быть лучше. И наша цель — дать им возможность заниматься спортом и развивать его, сколько захочет их душа. Людям тотально не хватает любви, поддержки, тепла и заботы. Благотворительность дает мощное ощущение сопричастности с чем-то важным, большим. В буквальном смысле каждый, даже маленький шаг в этом направлении меняет наш мир к лучшему. Это ли не любовь?» — отметила основатель фонда «Дополнительное время» Олеся Серегина.

Повышение качества жизни ветеранов спорта, снижение уровня их социальной изоляции, а также рост числа людей старшего поколения, ведущих активный образ жизни ? тот значимый результат, которого намерены добиться участники проекта.

Читайте также
Индексация пенсий в 2025 году может произойти уже 1 января 2025 года
В России началось серийное производство беспилотника «Одуванчик»
ВС РФ уничтожили до 60 человек руководства ВМСУ при ударе по Херсонской области
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого крупно проиграл в Лиге чемпионов АФК
Девушка тоскует по России, когда тратит деньги, а Алексей мечтал об ЛЧ, но теперь о «Тесле». Как живет Миранчук в США и почему рискует пропустить остаток сезонаДевушка тоскует по России, когда тратит деньги, а Алексей мечтал об ЛЧ, но теперь о «Тесле». Как живет Миранчук в США и почему рискует пропустить остаток сезонаДевушка тоскует по России, когда тратит деньги, а Алексей мечтал об ЛЧ, но теперь о «Тесле». Как живет Миранчук в США и почему рискует пропустить остаток сезона
Фигурист Базин считает, что футболисты заслужили высокие зарплаты
Популярное видео
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Гомоляко могут уволить из «Металлурга»
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
Деанджело дебютировал в КХЛ, травма Кузнецова
Мичков забивает за «Филадельфию»
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.10 14:00
Акрон – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
Зенит – Оренбург
 - : -
5.10 19:00
Спартак – Ростов
 - : -
5.10 19:00
Рубин – Ахмат
 - : -
6.10 14:00
Факел – Динамо Мх
 - : -
6.10 16:30
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
6.10 19:00
Краснодар – Химки
 - : -
6.10 19:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 7 1 2
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 8 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости