«Это все еще я». Фонд «Пари и побеждай» запускает системный проект помощи пожилым спортсменам

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» совместно с фондом «Дополнительное время» запускает проект, посвященный ветеранам спорта. Они прошли долгий путь от первых тренировок до зрелых лет, сохранив свою страсть к любимому делу. Благодаря проекту у них появится возможность передать накопленный опыт и реализовать спортивные амбиции. Проект приурочен к 1 октября ? Международному дню пожилого человека.

На сайте проекта ? фотографии и истории его участников. Они рассказывают о том, как спорт изменил их жизнь, чего они достигли в прошлом и чем занимаются сейчас. Каждый из них хотел бы организовать встречу ветеранов, провести турнир или открыть спортивную школу. С помощью проекта они смогут получить необходимую поддержку и улучшить качество жизни.

Это все еще я.

Для авторов проекта важно показать, что спорт и активный образ жизни доступны в любом возрасте, и создать условия для социальной адаптации ветеранов спорта после завершения спортивной карьеры. Бывшие атлеты получают возможность вновь почувствовать себя востребованными и, в свою очередь, передать умения своим ровесникам и молодым спортсменам.

В каждом конкретном случае сотрудники фонда будут осуществлять мониторинг всех этапов работы с ветеранами ? с первых совместных шагов и до достижения необходимого результата.

Первыми героями стали регбист Юрий Викторович Дайнеко (86 лет), тренер Виктория Витольдовна Ярмушевская (76 лет), и теннисист Владимир Иванович Рубцов (95 лет).

«Для спортсмена не существует понятия «когда-то»: они навсегда остаются футболистами, боксерами, пловцами. Даже после официального завершения карьеры участвуют в турнирах ветеранов, проводят памятные матчи ? живут спортом. Я очень рада, что появился этот проект. Всегда с огромным удовольствием шла на работу и сейчас готова помогать людям, передавать им все то хорошее, что сама узнала в жизни», — поделилась Виктория Ярмушевская, тренер по спортивной гимнастике с многолетним стажем.

Это все еще я.

За каждым именем ? а таких по России сотни ? уникальная история преодолений и достижений и невероятный опыт, которым они готовы поделиться.

«Я уже 50 лет играю в теннис, очень люблю этот вид спорта. И, конечно, хочу играть не только летом, но и когда погодные условия вынуждают перебираться на крытые корты. Очень рад, что благодаря проекту я могу заниматься любимым видом спорта круглый год», ? сказал многократный чемпион России, теннисист Владимир Рубцов.

Партнерами проекта выступили спортивные федерации. При их участии было организовано несколько турниров для ветеранов спорта, в том числе Кубки по регби в Москве и Лазаревском, а также турнир по баскетболу в Воронеже.

Подать заявку на участие, рассказать свою историю или историю своего тренера, родственника или знакомого и получить помощь может любой желающий. Для этого нужно заполнить заявку на сайте проекта.

Это все еще я.

«Мы остаемся фанатами этих спортсменов и в своей работе опираемся на данные, анализируя изменения, которые произошли в жизни пожилых людей, вовлеченных в программу. Для нас важно помочь им вернуть или сохранить дух спортивных соревнований, радость спортивной игры, веру в свои силы и в победу. Для этого мы помогаем с экипировкой и арендой спортивных площадок, общением с федерациями и решением сложных жизненных вопросов», — говорит Алина Лебедева, попечитель фонда «Пари и побеждай».

«Эти люди — наша гордость. Они добывали для нас золотые медали, они боролись за честь нашей страны. И сейчас — они мотивация для нас быть лучше. И наша цель — дать им возможность заниматься спортом и развивать его, сколько захочет их душа. Людям тотально не хватает любви, поддержки, тепла и заботы. Благотворительность дает мощное ощущение сопричастности с чем-то важным, большим. В буквальном смысле каждый, даже маленький шаг в этом направлении меняет наш мир к лучшему. Это ли не любовь?» — отметила основатель фонда «Дополнительное время» Олеся Серегина.

Повышение качества жизни ветеранов спорта, снижение уровня их социальной изоляции, а также рост числа людей старшего поколения, ведущих активный образ жизни ? тот значимый результат, которого намерены добиться участники проекта.