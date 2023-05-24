«Эспаньол» — «Атлетико»: прогноз на матч ла лиги 24 мая 2023 года
24 мая в 36-м туре чемпионата Испании «Эспаньол» столкнется с «Атлетико». Матч пройдет на «RCDE Стэдиум» и начнется в 23.00 по московскому времени. Насладиться футболом команд ла лиги можно по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Марио Мелеро Лопес.
Букмекерская компания Olimpbet считает «Атлетико» небольшим фаворитом. На триумф «индейцев» можно поставить с коэффициентом 2.46, что составляет приблизительно 39% вероятности. Ничья доступна за 3.54 (27%), успех хозяев — за 2.89 (34%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет 3540 рублей, если команды не определят победителя.
В четырех из предыдущих шести очных встреч команды пробили «верх» по голам. ТБ 2.5 в предстоящей игре доступен за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.09.
Также соперники часто обмениваются результативными ударами — это случилось в пяти матчах подряд. Условие «обе забьют» идет за 1.64, обратный рынок — за 2.28.
В двух из четырех прошлых столкновений «индейцы» одолели «попугаев» с разницей в один мяч. Победа «Атлетико» с форой (0) оценена в 1.78.
Самый вероятный счет — 1:1. Этот итог предложен за 6.42.
Прогноз и ставка на матч «Эспаньол» — «Атлетико»
В 12 предыдущих турах ла лиги «Эспаньол» победил только однажды и девять раз проиграл. Родные трибуны тоже не сильно помогли — у каталонцев одна виктория в пяти домашних поединках. При этом «попугаи» довольно часто забивают: у них минимум один мяч в 20 из 21 встречи чемпионата подряд.
«Атлетико» за весь сезон пропустил всего 13 голов в гостях — меньше лишь у «Барсы» (11). Но в последнее время «индейцы» часто дают слабину — не могут сохранить ворота уже четыре матча подряд. Причем в двух из трех прошлых выездов мадридцы уступили всухую.
«Атлетико» мотивирован борьбой с «Реалом» за второе место, а «Эспаньол» сражается за выживание — команды обязаны атаковать. Недавние выезды «индейцев» и история противостояния с «Эспаньолом» тоже обещают обмен точными выстрелами.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.64.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|- : -
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|- : -
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9