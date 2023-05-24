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«Эспаньол» — «Атлетико»: прогноз на матч ла лиги 24 мая 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Эспаньол» — «Атлетико» 24 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Янник Феррейра-Карраско («Атлетико»).
Фото Global Look Press

24 мая в 36-м туре чемпионата Испании «Эспаньол» столкнется с «Атлетико». Матч пройдет на «RCDE Стэдиум» и начнется в 23.00 по московскому времени. Насладиться футболом команд ла лиги можно по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Марио Мелеро Лопес.

Испания. Ла Лига. 36-й тур
24 мая, 23:00. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
Атлетико

Букмекерская компания Olimpbet считает «Атлетико» небольшим фаворитом. На триумф «индейцев» можно поставить с коэффициентом 2.46, что составляет приблизительно 39% вероятности. Ничья доступна за 3.54 (27%), успех хозяев — за 2.89 (34%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет 3540 рублей, если команды не определят победителя.

В четырех из предыдущих шести очных встреч команды пробили «верх» по голам. ТБ 2.5 в предстоящей игре доступен за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.09.

Также соперники часто обмениваются результативными ударами — это случилось в пяти матчах подряд. Условие «обе забьют» идет за 1.64, обратный рынок — за 2.28.

В двух из четырех прошлых столкновений «индейцы» одолели «попугаев» с разницей в один мяч. Победа «Атлетико» с форой (0) оценена в 1.78.

Самый вероятный счет — 1:1. Этот итог предложен за 6.42.

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Прогноз и ставка на матч «Эспаньол» — «Атлетико»

В 12 предыдущих турах ла лиги «Эспаньол» победил только однажды и девять раз проиграл. Родные трибуны тоже не сильно помогли — у каталонцев одна виктория в пяти домашних поединках. При этом «попугаи» довольно часто забивают: у них минимум один мяч в 20 из 21 встречи чемпионата подряд.

«Атлетико» за весь сезон пропустил всего 13 голов в гостях — меньше лишь у «Барсы» (11). Но в последнее время «индейцы» часто дают слабину — не могут сохранить ворота уже четыре матча подряд. Причем в двух из трех прошлых выездов мадридцы уступили всухую.

«Атлетико» мотивирован борьбой с «Реалом» за второе место, а «Эспаньол» сражается за выживание — команды обязаны атаковать. Недавние выезды «индейцев» и история противостояния с «Эспаньолом» тоже обещают обмен точными выстрелами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.64.

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«Реал Мадрид» — «Райо Вальекано»: прогноз на матч ла лиги 24 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
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Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
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Максим Ненахов

Локомотив

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Александр Соболев

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 26 1 9
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