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«Енисей» — «Факел»: где смотреть стыковой матч 7 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция стыкового матча «Енисей» — «Факел» 7 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Енисея».
Фото Телеграм-канал «Енисея», Telegram

7 июня стартуют стыковые матчи, в которых определится финальный состав участников РПЛ на следующий сезон. В одной из пар сойдутся «Енисей» и «Факел», первая игра противостояния пройдет в Красноярске на Футбол-арене «Енисей». Главный арбитр Сергей Карасев даст сигнал о начале встречи в 15.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 14.55 мск.

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
07 июн, 15:00. Арена Енисей (Красноярск)
Енисей
Факел

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, гости являются серьезными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.03, что составляет примерно 48% вероятности. Успех красноярцев доступен за 3.90 (24%) — это наименее ожидаемый исход встречи. Ничья идет за 3.38 (28%).

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Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи намекают на преимущество воронежцев:

• ничья 1:1 идет за 6.00;

• победа гостей 1:1 — за 6.20;

• 0:0 — за 7.18.

Также доступны рынки на итоговую викторию любой из команд во всем противостоянии. Поставить на то, что в следующем сезоне в РПЛ будет играть «Енисей», можно за 4.19. Триумф «Факела» оценен в 1.23.

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Предстоящий матч вряд ли получится ярким: тотал больше 2.5 гола предложен за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.71. Команды еще в сезоне-2021/22 рубились друг с другом в первой лиге и там нередко выдавали результативные поединки: последние три встречи «Енисея» и «Факела» завершились минимум с тремя забитыми мячами.

Рынок на результативные удары от обоих коллективов доступен за 1.94, вариант «обе забьют — нет» можно взять за 1.85. Эта ставка также зашла в трех последних очных матчах оппонентов.

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«Родина» — «Нижний Новгород»: прогноз и ставка на стыковой матч 7 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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