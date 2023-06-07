«Енисей» — «Факел»: где смотреть стыковой матч 7 июня 2023 года онлайн в прямом эфире
7 июня стартуют стыковые матчи, в которых определится финальный состав участников РПЛ на следующий сезон. В одной из пар сойдутся «Енисей» и «Факел», первая игра противостояния пройдет в Красноярске на Футбол-арене «Енисей». Главный арбитр Сергей Карасев даст сигнал о начале встречи в 15.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 14.55 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, гости являются серьезными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.03, что составляет примерно 48% вероятности. Успех красноярцев доступен за 3.90 (24%) — это наименее ожидаемый исход встречи. Ничья идет за 3.38 (28%).
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Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи намекают на преимущество воронежцев:
• ничья 1:1 идет за 6.00;
• победа гостей 1:1 — за 6.20;
• 0:0 — за 7.18.
Также доступны рынки на итоговую викторию любой из команд во всем противостоянии. Поставить на то, что в следующем сезоне в РПЛ будет играть «Енисей», можно за 4.19. Триумф «Факела» оценен в 1.23.
Предстоящий матч вряд ли получится ярким: тотал больше 2.5 гола предложен за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.71. Команды еще в сезоне-2021/22 рубились друг с другом в первой лиге и там нередко выдавали результативные поединки: последние три встречи «Енисея» и «Факела» завершились минимум с тремя забитыми мячами.
Рынок на результативные удары от обоих коллективов доступен за 1.94, вариант «обе забьют — нет» можно взять за 1.85. Эта ставка также зашла в трех последних очных матчах оппонентов.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9