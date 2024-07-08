8 июля украинка Элина Свитолина в четвертом круге Уимблдона сыграет с китаянкой Ван Синьюй. Теннисистки выйдут на корт не ранее 16.00 по московскому времени, легально в России игра показана не будет. Прежде девушки друг с другом не встречались.

Букмекеры считают, что в предстоящем матче победит Свитолина. Ее успех котируется за 1.47, вероятность этого исхода — примерно 68%. Триумф Синьюй идет за 2.65 (32%).

Тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.85, ТМ 21.5 — в 1.95.

Триумф Элины с форой (-2.5) гейма доступен в 1.68, выигрыш Ван с разницей (+2.5) — в 2.05.

2:0 в пользу украинки — счет, в который верят эксперты. Его можно взять за 2.19.

Если считаете, что хотя бы в одном сете случится тай-брейк, возьмите это условие за 2.70.

Прогноз и ставка на матч Элина Свитолина — Ван Синьюй

Свитолина шикарна на этом турнире — показывает, почему ранее входила в топ-10 рейтинга. Агрессивная и четкая игра позволила ей пройти Линетт, Нимайер, а в третьем круге выбить Жабер — двукратную финалистку Уимблдона.

Ван все встречи завершила в свою пользу очень на тоненького — 2:1 по сетам. Очень тяжело ей было против Дарт в последнем матче — по ходу она уступала сет и брейк. Против Свитолиной такие фокусы не прокатят.

Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной и ТМ 24.5 гейма за 2.13.