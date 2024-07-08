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Элина Свитолина — Ван Синьюй: прогноз на матч Уимблдона 8 июля 2024 года

Прогноз на матч Уимблдона Элина Свитолина — Ван Синьюй 8 июля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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8 июля украинка Элина Свитолина в четвертом круге Уимблдона сыграет с китаянкой Ван Синьюй. Теннисистки выйдут на корт не ранее 16.00 по московскому времени, легально в России игра показана не будет. Прежде девушки друг с другом не встречались.

Даниил Медведев. Медведев прошел в четвертьфинал за 35 минут. Но теперь ему играть с Синнером

Букмекеры считают, что в предстоящем матче победит Свитолина. Ее успех котируется за 1.47, вероятность этого исхода — примерно 68%. Триумф Синьюй идет за 2.65 (32%).

Тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.85, ТМ 21.5 — в 1.95.

Триумф Элины с форой (-2.5) гейма доступен в 1.68, выигрыш Ван с разницей (+2.5) — в 2.05.

2:0 в пользу украинки — счет, в который верят эксперты. Его можно взять за 2.19.

Если считаете, что хотя бы в одном сете случится тай-брейк, возьмите это условие за 2.70.

Анна Калинская. Калинская стала лучшей среди россиянок на Уимблдоне. Ей помогла поддержка Синнера

Прогноз и ставка на матч Элина Свитолина — Ван Синьюй

Свитолина шикарна на этом турнире — показывает, почему ранее входила в топ-10 рейтинга. Агрессивная и четкая игра позволила ей пройти Линетт, Нимайер, а в третьем круге выбить Жабер — двукратную финалистку Уимблдона.

Ван все встречи завершила в свою пользу очень на тоненького — 2:1 по сетам. Очень тяжело ей было против Дарт в последнем матче — по ходу она уступала сет и брейк. Против Свитолиной такие фокусы не прокатят.

Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной и ТМ 24.5 гейма за 2.13.

Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Элина Свитолина
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Елена Рыбакина — Анна Калинская: прогноз на матч Уимблдона 8 июля 2024 года
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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 - : -
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 - : -
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