Элина Свитолина — Ван Синьюй: прогноз на матч Уимблдона 8 июля 2024 года
8 июля украинка Элина Свитолина в четвертом круге Уимблдона сыграет с китаянкой Ван Синьюй. Теннисистки выйдут на корт не ранее 16.00 по московскому времени, легально в России игра показана не будет. Прежде девушки друг с другом не встречались.
Букмекеры считают, что в предстоящем матче победит Свитолина. Ее успех котируется за 1.47, вероятность этого исхода — примерно 68%. Триумф Синьюй идет за 2.65 (32%).
Тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.85, ТМ 21.5 — в 1.95.
Триумф Элины с форой (-2.5) гейма доступен в 1.68, выигрыш Ван с разницей (+2.5) — в 2.05.
2:0 в пользу украинки — счет, в который верят эксперты. Его можно взять за 2.19.
Если считаете, что хотя бы в одном сете случится тай-брейк, возьмите это условие за 2.70.
Прогноз и ставка на матч Элина Свитолина — Ван Синьюй
Свитолина шикарна на этом турнире — показывает, почему ранее входила в топ-10 рейтинга. Агрессивная и четкая игра позволила ей пройти Линетт, Нимайер, а в третьем круге выбить Жабер — двукратную финалистку Уимблдона.
Ван все встречи завершила в свою пользу очень на тоненького — 2:1 по сетам. Очень тяжело ей было против Дарт в последнем матче — по ходу она уступала сет и брейк. Против Свитолиной такие фокусы не прокатят.
Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной и ТМ 24.5 гейма за 2.13.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -